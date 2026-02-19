Beca Benito Juárez 2026: ¿Hasta cuándo me puedo registrar para recibir el apoyo económico? Conoce hasta cuándo podrás registrarte para la Beca Benito Juárez, sus requisitos y los pasos para completarla (Gobierno de México)

Ya puedes registrarte para la Beca Benito Juárez Media Superior. Conoce cuál es la fecha límite para completar el registro, cómo hacerlo y cuáles son sus requisitos.

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez ha abierto un nuevo periodo de registro para nuevos beneficiarios, el cual inició este lunes 16 febrero y concluye a finales del mismo mes. Conoce hasta cuándo podrás registrarte para que no se te pase la fecha.

Para quienes finalicen su registro en tiempo y forma, podrán recibir $1,900 pesos bimestrales durante el ciclo escolar. Si aún no eres beneficiario, aquí te decimos cuáles son los pasos que debes seguir.

¿Hasta cuándo está abierto el registro para la Beca Benito Juárez 2026?

El primer periodo de registro de la Beca Benito Juárez 2026 inició este 16 de febrero y tendrás hasta el 27 del mismo mes para completarlo.

Durante ese tiempo podrás ingresar los documentos que se te soliciten en la plataforma de la Beca Benito Juárez y para la cual también necesitarás tu Llave MX.

Requisitos actualizados: ¿Qué documentos necesitas para solicitar la beca?

Para poder solicitar la Beca Benito Juárez, estos son los requisitos con los que debes cumplir este 2026:

Estar inscrito en alguna escuela pública de nivel bachillerato o profesional técnico bachiller.

o profesional técnico bachiller. No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales.

No obstante, se les dará prioridad a las escuelas consideradas como prioritarias o clasificadas de interés.

Asimismo, si cumples con los anteriores requisitos tendrás que subir estos documentos a la plataforma de la Beca Benito Juárez:

CURP del estudiante

del estudiante Clave de Centro de Trabajo CCT de tu escuela

de tu escuela Comprobante de domicilio digitalizado (no mayor a tres meses).

En caso de ser menor de edad, se necesitarán los siguientes documentos de la madre, padre o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada (INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte o licencia de conducir)

Guía paso a paso: Cómo registrarse para la Beca Benito Juárez 2026

Para registrarte para la Beca Benito Juárez, lo único que tienes que hacer es seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la plataforma de la Beca Benito Juárez del Gobierno de México.

del Gobierno de México. Acceder al sitio con tu cuenta Llave MX.

Ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela y seleccionar el turno, periodo y grado al que perteneces.

(CCT) de tu escuela y seleccionar el al que perteneces. Tendrás que subir los documentos antes mencionados en formato PDF, JPG o PNG.

Con eso podrás concluir tu registro y después de que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar revise la información, se procederá con la etapa de la entrega de tarjetas del Banco de Bienestar.