Beca Rita Cetina 2026: ¿Quiénes cobran pago triple este 20 de febrero? (Programas para el Bienestar)

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) dio a conocer el calendario de pago para el mes de febrero, y hay grandes noticias para algunos beneficiarios del programa que otorga la Secretaría de Educación Pública: ¡habrá triple depósito este 20 de febrero para algunos beneficiarios!

De acuerdo con el calendario de la Beca Rita Cetina, en este primer bimestre de 2026 habrá estudiantes de secundaria que recibirán hasta 5,700 pesos en un solo depósito.

Aquí te decimos quiénes cobran pago triple este 20 de febrero en la Beca Rita Cetina.

¿Quiénes recibirán pago triple este 20 de febrero en la Beca Rita Cetina 2026?

Excelente noticia para los estudiantes de secundaria de nuevo ingreso: ellos serán los afortunados que recibirán pago triple este bimestre en la Beca Rita Cetina 2026.

De acuerdo con información oficial, los beneficiarios que recibieron su tarjeta en enero de 2026 recibirán los depósitos atrasados, por lo que este viernes 20 de febrero recibirán un depósito correspondiente a tres pagos en total, que da un total de 5,700 pesos.

¿A qué beneficiarios les corresponde cobrar la Beca Rita Cetina este 20 de febrero?

De acuerdo con el calendario anunciado por la Secretaría del Bienestar, que considera la inicial del primer apellido de los beneficiarios para organizar la dispersión del pago y así evitar colapsos o aglomeraciones, estas iniciales corresponden a los beneficiarios que cobrarán la Beca Rita Cetina este viernes 20 de febrero:

Los alumnos de secundaria inscritos al programa Rita Cetina 2026 cuyo primer apellido inicie con alguna de las letras H, I, J, K y L serán quienes cobrarán el pago correspondiente al primer bimestre del año en el programa.

Recuerda que no todos recibirán pago triple, pues habrá beneficiarios que únicamente recibirán los 1,900 pesos correspondientes al programa; el triple depósito será para quienes tengan pagos retrasados.