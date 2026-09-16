Crecen dudas de aliados de Morena en Senado a reforma sobre doble nacionalidad; viola derechos humanos, alertan

La reforma presidencial para prohibir la doble nacionalidad se mantiene en vilo en el Senado, pues esta medida ha generado resistencias al interior de la bancada del PVEM y del PT donde al menos cinco de sus integrantes se muestran reticentes a limitar ese derecho para aspirar a la Presidencia de la República o una gubernatura en México, lo que mantiene en la incertidumbre el respaldo a esa iniciativa l que requiere la mayoría calificada para ser aprobada.
El coordinador del PVEM, , Manuel Velasco, ha tratado de matizar esta situación pero lo cierto es que algunos integrantes de su bancada han expresado su rechazo a esta reforma presidencial al explicar que se incurre en violación de los derechos humanos.
Al menos el senador Luis Armando Melgar y la senadora por Tamaulipas, Maki Esther Ortiz Domínguez se han pronunciado por revisar a fondo esta propuesta ya que desde su punto de vista viola derechos humanos, consagrados en la propia Constitución, como el de votar y ser votado, entre otros.
“Ciudadanos de frontera que tienen doble nacionalidad o todos los que viven en Estados Unidos y ya tienen ese derecho, bueno, vamos a tener que analizar el hecho de haber nacido así o el hecho de haber elegido así, a tener otra nacionalidad , ese es el punto de inflexión que debemos analizar so realmente no es en contra de los derechos humanos”, explicó la tamaulipeca
La legisladora que es fronteriza por nacimiento y por arraigo, ya que fue alcaldesa de Reynosa, advirtió que la mitad de sus conocidos y muchos de los 40 millones de connacionales que viven en Estados Unidos, tienen doble nacionalidad, lo que limitaría sus derechos y aspiraciones políticas
“El hecho de que naciste de una forma, creciste de una forma y ahora no vas a poder tener una oportunidad, y si tienes oportunidad de votar pero no de ser votado, entonces estamos analizando en el grupo todo eso”, explicó
Aclaró que ella no tiene doble nacionalidad y dijo que varios senadores y senadoras, --sin precisar el nombre y número--, si están en esa condición lo que también puede determinar el sentido de su voto.
Se espera que la Cámara de Diputados reanude la discusión y eventual aprobación de esta reforma el 21 de septiembre, según anunció el coordinador de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Ricardo Monreal .