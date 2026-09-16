Capacitación técnica fortalece al sector lechero nacional: Leche para el Bienestar

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En cumplimiento del plan de capacitación instruido por el Mtro. Antonio Talamantes Geraldo, Director General de Leche para el Bienestar (LPB), la institución llevó a cabo la conferencia magistral “Enfermedades Bovinas Erradicadas y Controladas en México”, como parte de su estrategia permanente de profesionalización técnica del sector lechero.

La ponencia estuvo a cargo del Médico Veterinario Zootecnista Gerardo Meade Moreno, especialista y académico de número de la Academia Nacional de Historia y Geografía de la UNAM, quien expuso los avances sanitarios alcanzados en el país, destacando casos exitosos de erradicación y control de enfermedades que históricamente afectaron la productividad del hato lechero nacional. Subrayó que la vigilancia epidemiológica, la bioseguridad y la vacunación son pilares indispensables para conservar el estatus sanitario logrado y asegurar leche inocua para las familias mexicanas.

El evento se realizó en las Oficinas Centrales de LPB bajo modalidad híbrida, con la participación de 78 asistentes virtuales y 22 presenciales, incluyendo la Directiva Nacional, gerentes de las 11 plantas industriales, titulares del Programa de Abasto Social de Leche en los estados, subgerentes operativos y responsables de los centros de acopio.

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Se contó con la presencia del Mtro. Fernando David Palos Ibarra, Director General de Producción Ganadera, Pesquera y Acuícola del Gobierno de México, en representación de la Ing. Columba Jazmín López Gutiérrez, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). También participaron representantes de la CNOG, FEMELECHE, CEBL, AMLAC y COFOCALEC, quienes subrayaron la importancia de la actualización técnica para mejorar la producción y prevenir enfermedades de alto costo que impactan la cadena productiva.

El reconocimiento al conferencista fue entregado por el Dr. Víctor Hugo Pérez Rojas, Director Nacional de Operaciones, acompañado por la Mtra. Clara Rojas Contreras, Gerenta Nacional de Producción; el Lic. Marco Vinicio Rodríguez Quintero, Gerente Nacional de Abasto Social; así como por directivos de la paraestatal.

Con esta acción, Leche para el Bienestar refrenda su compromiso con la capacitación continua como eje estratégico para un servicio eficiente y de calidad a las familias mexicanas. Elevar la productividad del sector lechero es parte de los compromisos de la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, atendidos desde distintos frentes por el Mtro. Antonio Talamantes Geraldo, Director General de LPB.