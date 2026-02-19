Carretera México-Puebla: horarios del cierre parcial de la autopista (Erik Guzmán)

La Secretaría de Infraestructura del estado de Puebla anunció un cierre temporal de dos carriles en la Autopista México-Puebla, entre avenida Alfredo Toxqui y la incorporación a la carretera federal Puebla-Tehuacán, debido a trabajos de remodelación urbana en el camellón central.

Además, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) anuncia un cierre parcial este 19 y 20 de febrero por obras de infraestructura en el kilómetro 18 de la carretera federal México-Puebla. Aquí te compartimos los puntos exactos del cierre, así como los horarios anunciados, para que te prevengas en tu viaje.

Cierre parcial en la carretera México-Puebla: ¿cuándo y a qué hora cierran la autopista?

De acuerdo con lo anunciado por autoridades poblanas, el cierre parcial en la carretera que conecta a la Ciudad de México con el sureste del país se llevará a cabo del 18 al 20 de febrero, de 10:00 a 18:00 horas.

El punto exacto de reducción será en carriles de alta velocidad en la autopista federal México-Puebla, en la intersección de la avenida Alfredo Toxqui con la incorporación a la carretera Puebla-Tehuacán, por lo que se insta a los conductores a tomar precauciones y planear su viaje.

Se anuncia cierre parcial a la altura del kilómetro 18 de la carretera México-Puebla

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales, este jueves 19 y viernes 20 de febrero se realizará un cierre parcial en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 18, debido al montaje de una estructura metálica en las obras del trolebús Chalco-Santa Martha.

Carretera México-Puebla: horarios del cierre parcial 19 y 20 de febrero

De acuerdo con CAPUFE, el cierre es parcial a la altura del kilómetro 18 por trabajos de infraestructura y se llevará a cabo de la siguiente manera:

Jueves 19 de febrero, desde las 21:00 y hasta las 5:00 horas.

Viernes 20 de febrero, durante una hora, de las 00:00 a la 1:00 horas de la madrugada.

De acuerdo con el comunicado emitido por CAPUFE, se recomienda a los conductores reducir la velocidad a esta altura de la carretera México-Puebla durante los horarios de cierre parcial, planear sus traslados y seguir las indicaciones de las autoridades responsables.