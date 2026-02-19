¿Cuánto falta para Semana Santa 2026? Fecha exacta del inicio de las vacaciones en escuelas Si ya planeas tus próximas vacaciones, conoce cuándo inicia la Semana Santa y las vacaciones de primavera de la SEP (Imagen hecha con IA)

Inició la Cuaresma y si has comenzado a planear tus vacaciones, conoce cuánto tiempo falta para Semana Santa y qué día inician las vacaciones de primavera según el calendario oficial de la SEP.

El tiempo de Cuaresma inició este 18 de febrero con el Miércoles de Ceniza y a partir de ese día comienza la cuenta regresiva de 40 días para la Semana Santa, época que muchas personas aprovechan para salir de vacaciones.

¿Cuándo comienza la Semana Santa 2026?

La Semana Santa 2026 comenzará con el Domingo de Ramos este 29 de marzo, faltando aproximadamente 5 semanas para que inicien los días santos, los cuales este año serán estas fechas:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

29 de marzo Lunes Santo: 30 de marzo

30 de marzo Martes Santo: 31 de marzo

31 de marzo Miercoles Santo: 1 de abril

1 de abril Jueves Santo: 2 de abril

2 de abril Viernes Santo: 3 de abril

3 de abril Sábado de Gloria: 4 de abril

4 de abril Domingo de Resurrección: 5 de abril

Calendario SEP 2026: ¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa en las escuelas?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante el ciclo escolar se contemplan dos periodos de vacaciones, siendo el más corto el correspondiente a las vacaciones de Semana Santa.

Este receso escolar es de dos semanas, iniciando del 30 de marzo al 10 de abril, coincidiendo con las celebraciones de Semana Santa, reanudándose las actividades escolares hasta el lunes 13 de abril.

No obstante, a pesar de que las vacaciones de Semana Santa iniciarán el 30 de marzo, desde el viernes 27 del mismo mes, debido a la junta de Consejo Técnico Escolar.

Próximo puente de marzo 2026: El descanso antes de Semana Santa

No obstante, antes de las vacaciones de Semana Santa, la población mexicana podrá gozar de un megapuente, pues el lunes 16 de marzo no habrá clases por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, el cual se celebra el tercer lunes de marzo.

Este día es considerado feriado también por la Ley Federal del Trabajo, por lo que los trabajadores también podrán descansar ese día.

¿El Jueves y Viernes Santo son días de descanso obligatorio en el trabajo?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) en su artículo 75, no contempla como días de descanso obligatorio el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril, días en los que este 2026 será la Semana Santa.

Por lo que, esa semana tendrás que ir a trabajar con regularidad, a no ser que pidas esos días de descanso como parte de tus vacaciones pagadas.