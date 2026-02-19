El secretario Delgado destaca exitoso avance en el pago del primer bimestre de beca Rita Cetina

Secretario de Educación, Mario Delgado El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado destaca exitoso avance en el pago del primer bimestre de beca Rita Cetina para estudiantes que ya estaban inscritos en ciclos escolares anteriores

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo destacó que desde el pasado 16 de febrero, las y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, que ya estaban inscritos en ciclos escolares anteriores, con apellidos que inician con las letras de la A a la F, ya recibieron su depósito de 1,900 pesos, correspondientes al primer bimestre del año.

Comentó que, en 2025, la Beca Rita Cetina registró 5.6 millones de beneficiarias y beneficiarios, y en enero se entregaron un millón 53,215 tarjetas del Banco del Bienestar a madres, padres y familias de las y los estudiantes de secundaria.

Asimismo, resaltó que a través de este programa de apoyo impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contempla un apoyo adicional a las familias con más de un alumno de secundaria inscrito, recibirán 700 pesos por cada estudiante adicional.

La entrega de las becas continuará de manera calendarizada y la dispersión del recurso se lleva a cabo en orden alfabético, con lo que, este jueves 19 corresponde a las y los estudiantes cuyo apellido comience con la letra G.

Este 20 de febrero recibirán el depósito quienes tengan apellidos que comienzan con las letras H, I, J, K y L; el 23 de febrero corresponderá a la letra M; el 24, a las letras N, Ñ, O, P y Q; y el 25, a la letra R.

Indicó que el 26 de febrero se realizará el depósito a las familias de estudiantes cuyo apellido inicie con la letra S, mientras que el 27 de febrero corresponderá a las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Delgado Carrillo informó que del 16 al 27 de febrero estará abierto el registro en línea para las y los estudiantes que no cuenta con la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior, a través del portal subes.becasbenitojuarez.gob.mx, e invitó a las y los estudiantes a realizar su solicitud en tiempo y forma.

Recordó que para el trámite se requiere la CURP, número de celular, correo electrónico, Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela y comprobante de domicilio; y, en caso de que la o el estudiante sea menor de edad, también la CURP, identificación oficial digitalizada, número de celular y correo electrónico de la madre, padre, tutora o tutor.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio César León Trujillo, comentó que la Beca Universal Rita Cetina está diseñada para acompañar a las y los estudiantes en una etapa clave de su formación, evitando que los factores económicos sean motivo de abandono escolar.

Asimismo, señaló que la SEP y la CNBB trabajan de manera coordinada para que los recursos lleguen de forma directa, transparente y sin intermediarios, asegurando que el apoyo cumpla con su objetivo social.

Informó que el monto acumulado permitirá a las familias cubrir gastos escolares esenciales, como útiles, transporte y materiales educativos, contribuyendo a mejores condiciones para el aprendizaje.

León Trujillo exhortó a madres, padres y tutores a mantenerse atentos a la información oficial y a verificar el depósito correspondiente en sus tarjetas durante el mes de febrero. Recordó que la información y avisos oficiales de los programas de Becas para el Bienestar se difunde exclusivamente por redes sociales oficiales.