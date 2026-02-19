Sexta Reunión Nacional OncoCREAN Inicia la Sexta Reunión Nacional OncoCREAN del IMSS, “Compromiso renovado con atención integral del cáncer infantil”, en la que se abordarán temas clave como diagnóstico oportuno, reducción de tiempos de espera, avances en medicina de precisión y trasplante como alternativa terapéutica

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de la Coordinación de Oncología, Donación y Trasplantes, inauguró la Sexta Reunión Nacional OncoCREAN “Oportunidad en el diagnóstico. Tiempos de Espera, Medicina de Precisión, y Trasplante en la Atención de la Niña y el Niño con Cáncer”, espacio académico y humano que reúne a especialistas nacionales e internacionales, con el propósito de mejorar la atención de niñas, niños y adolescentes con cáncer.

La presidenta honoraria del Voluntariado IMSS, Alejandra Aburto, manifestó que la lucha contra el cáncer infantil requiere del trabajo conjunto de instituciones, gobiernos, academia y sociedad civil; por ello, este encuentro es una oportunidad invaluable para compartir avances, renovar compromisos y consolidar estrategias que garanticen diagnósticos oportunos y tratamientos de calidad.

En este sentido, resaltó la labor de casi 2,400 voluntarias que trabajan en todo el país en apoyo de pacientes con cáncer y sus familias.

Subrayó que el programa OncoCREAN es motivo de orgullo y admiración, ya que permite sumar esfuerzos de manera coordinada para fortalecer la atención integral de niñas y niños con cáncer, al permitir acercar esperanza y acompañamiento en cada etapa del tratamiento.

A su vez, el titular de la Coordinación de Atención Oncológica del IMSS, doctor Javier Enrique López Aguilar, señaló que este encuentro refleja el compromiso colectivo por fortalecer la atención pediátrica oncológica en el país, con un enfoque en diagnóstico oportuno, medicina de precisión y estrategias de acompañamiento para las familias.

Además, resaltó que México ha alcanzado una tasa de sobrevida del 80% en cáncer infantil, gracias a la consolidación de la red OncoCREAN, la descentralización de servicios y el uso de telemedicina con más de 230 sesiones semanales.

Señaló que el reto inmediato es implementar la medicina de precisión en los 36 centros del país, a fin de garantizar diagnósticos específicos y terapias dirigidas que optimicen resultados clínicos y amplíen las oportunidades de vida para niñas y niños con cáncer.

Con la representación del director general del Seguro Social, Zoé Robledo, Alejandra Aburto dio la bienvenida a los asistentes presenciales y virtuales de la reunión nacional llevará a cabo este 19 y mañana 20 de febrero, en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

En su mensaje, el titular de la Unidad de Derechos Humanos del IMSS, Jorge Armando Marengo Camacho, recordó que desde la creación del grupo de trabajo institucional en 2020 se han realizado 188 sesiones con madres y padres de pacientes, dónde se han logrado 805 acuerdos y atender más de 4,638 solicitudes, muestra del compromiso institucional de escuchar y responder de manera directa y efectiva.

Marengo Camacho señaló que el IMSS, como la institución de seguridad más importante de América Latina, tiene la obligación de garantizar diagnósticos oportunos y tratamientos integrales.

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, señaló que hablar de cáncer en México no es un término técnico, sino una realidad que transforma la vida de las familias, y los OncoCREAN representan más que infraestructura: son puertas que se abren para garantizar diagnósticos oportunos y tratamientos inmediatos.

Explicó que la política pública en cáncer infantil es una decisión moral y no administrativa, para ello México debe construir certidumbre y presencia donde se asegure que cada paciente y su familia cuenten con un sistema de salud que responda con humanidad, ciencia y equidad.

A su vez, el secretario general de la CISS, José Pedro Kumamoto Aguilar, mencionó que la Sexta Reunión Nacional OncoCREAN representa un cambio sustantivo en la atención oncológica pediátrica en México que ha permitido concretar una red de 36 centros que atienden a más de 5,200 menores con cáncer en todo el país.

En tanto, el director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, doctor Emanuel Dantas, dijo que está Reunión Nacional es un esfuerzo transdisciplinario que fortalece la atención integral de los menores con cáncer, ya que cada año se diagnostican cerca de 400 mil casos en el mundo y que en América Latina y el Caribe se registran alrededor de 30 mil, lo que convierte al cáncer infantil en uno de los mayores retos de salud pública.

Recordó que en 2025 se impulsó la primera reunión internacional sobre cáncer infantil en las Américas, con la participación de 14 países que firmaron una declaración para compartir protocolos y sistematizar buenas prácticas, acuerdo que reafirma que ningún país debe enfrentar solo el cáncer infantil y que la cooperación regional es esencial para avanzar.

En su intervención, la directora del Hospital Infantil Teletón de Oncología, doctora Lourdes Vega, reconoció el esfuerzo del IMSS y de la Coordinación de Oncología, Donación y Trasplantes por consolidar un modelo cooperativo que responde a las necesidades reales de los pacientes pediátricos con cáncer, ya que cuenta con un esquema que permite estratificar la capacidad de atención en cada entidad, garantizar diagnósticos oportunos y tratamientos integrales que se adaptan a la complejidad de cada caso.