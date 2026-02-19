Senador Pável Jarero espera aprobación a la propuesta para Acabar con las “Pensiones Doradas”

Senador Pável Jarero

Según declaraciones de el Senador Pável Jarero el Senado abrirá desde la próxima semana una amplia discusión y análisis a la propuesta para acabar con las “pensiones doradas” para puestos de confianza de la administración pública federal, iniciativa de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

El senador espera que la propuesta avance de manera favorable y señala que no se puede estar en contra de que dejen de existir ese tipo de beneficios que representan una sangría de cinco mil millones de pesos anuales.

Por otro lado destaca que de ser aprobada, estos fondos serán destinados a programas sociales.

Gobiernos del PRI y del PAN crearon la llamada “burocracia dorada”, con altos salarios, vehículos a su disposición, vales de gasolina y de despensa, bonos, entre ellos el de retiro y una jugosa pensión.

Estos privilegios destinados para trabajadores de confianza, a los altos mandos, actualmente se siguen pagando con los recursos del pueblo.

La iniciativa, propone una pensión de exfuncionarios de confianza que no exceda el 50% de las remuneraciones que percibe la titular del Ejecutivo Federal, y busca no afectar a trabajadores sindicalizados o con contratos colectivos.

En su opinión, con esta iniciativa también permitirá reducir la brecha de desigualdad entre los servidores públicos, que a lo largo de los años fue en aumento sin límite alguno.