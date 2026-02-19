SEP: Para el desarrollo estudiantil, fundamentales deporte, educación y salud

Subsecretario Ricardo Villanueva llama a practicar deporte El Subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva subrayó que el deporte en la educación superior ha dejado de ser una actividad y se ha convertido en una respuesta estratégica a los desafíos académicos y de salud mental

El deporte, la educación y la salud, son fundamentales para el desarrollo de las y los estudiantes universitarios, ya que el deporte en la educación superior “ha dejado de ser una actividad puramente recreativa, para convertirse en una respuesta estratégica a los desafíos académicos, de salud mental y de retención estudiantil”.

Así lo estableció el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Ricardo Villanueva Lomelí, quien aseveró que en la actualidad, hay una crisis de salud mental en los jóvenes mexicanos por la sustitución del juego libre y la vida social real, por la infancia basada en pantallas y las redes sociales que ha transformado la formación de los estudiantes y desencadenado una crisis global.

Ante ello, enfatizó, la práctica deportiva fomenta el desarrollo integral, mejora la concentración y ayuda a reducir los altos niveles de estrés propios de la vida universitaria.

Durante su participación en el Congreso ANUIES del Deporte Universitario, en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Villanueva Lomelí aseveró que en el deporte hay que repensar en una nueva organización y la Comisión del Deporte Universitario debe sumar a todas y todos; ese es el reto que tienen y en eso tienen que trabajar.

Al dictar la conferencia: “El Deporte como Respuesta a los Desafíos de la Educación Superior”, de la UANL, el subsecretario extendió un reconocimiento a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), por el gran trabajo de articulación para que se siga manteniendo la práctica del deporte en las instituciones educativas de nuestro país.

En el evento, al cual asistieron el secretario general Ejecutivo de la ANUIES, Luis González Placencia; el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán López; el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila y presidente de la Comisión del Deporte Universitario de la ANUIES, Jesús Pimentel Martínez, entre otras personalidades, el subsecretario de Educación Superior, refirió que en la última década más de tres millones de jóvenes abandonaron sus estudios de licenciatura, lo cual, no es sólo una cifra, sino un indicador de una fractura en la experiencia universitaria.

Ansiedad y depresión, desafíos crecientes

Villanueva Lomelí resaltó que hoy en día, la ansiedad y la depresión son desafíos crecientes en la educación superior y que la pandemia y la hiperconectividad aceleraron un cambio en la forma en que los jóvenes se relacionan.

Hay una crisis de salud mental en los jóvenes mexicanos por la sustitución del juego libre y la vida social real, por la infancia basada en pantallas y las redes sociales que ha transformado la formación de los estudiantes y desencadenado una crisis global.

En los últimos años, abundó, persiste un crecimiento en las emociones negativas de los jóvenes en las que destaca el crecimiento de la sensación de cansancio o sentirse sin vitalidad, de ahí, que el deporte, no sea sólo un accesorio en la universidad, sino que se ha convertido en una dimensión fundamental de la formación de personas plenas, capaces de convivir, colaborar y construir comunidad. El verdadero triunfo del deporte es generar comunidad.

Más de 2 millones de jóvenes participando en todo el país para la transformación de México desde la educación, la comunidad y la convicción de que las juventudes son protagonistas del presente y del futuro, en tanto que la universidad no está llamada a formar cerebros aislados, sino, para formar personas íntegras con las premisas de “me muevo, hago comunidad, por lo tanto, existo”.