SEP y CFE acuerdan ruta de trabajo para fortalecer servicios e infraestructura escolar

Suman esfuerzos CFE y la SEP El secretario de Educación, Mario Delgado y la titular de la CFE, Emilia Calleja suman esfuerzos para mejorar las condiciones en materia de electricidad y conectividad a internet de Telesecundarias y Telebachilleratos del país

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, y la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, acordaron coordinar esfuerzos para mejorar las condiciones en materia de electricidad y conectividad a internet en telesecundarias y telebachilleratos de todo el país.

La CFE y la SEP refrendaron su compromiso de colaboración para impulsar acciones que se reflejen en mejores condiciones para las comunidades escolares y en mayores oportunidades de aprendizaje en todo el país.

Durante una reunión de trabajo, ambos funcionarios revisaron líneas de acción para impulsar un programa de atención integral que contribuya al bienestar de niñas, niños y adolescentes, a través del fortalecimiento de los servicios y la infraestructura escolar, con especial énfasis en las zonas donde más se requiera.

Ambas instituciones trabajarán coordinadamente en tres ejes principales: mejora de infraestructura y electrificación; alternativas de energía sustentable; y conectividad para ampliar el acceso a herramientas educativas.

Ante ello, acordaron establecer una ruta de trabajo interinstitucional para realizar diagnósticos en campo, definir prioridades territoriales y dar seguimiento a los avances, con el objetivo de acelerar soluciones donde el impacto social sea mayor.