Suprema Corte elimina requisito del ISSSTE y abre paso a miles para pedir pensión

Pensión ISSSTE: SCJN elimina el requisito de 5 años para acreditar concubinato y recibir pensión

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado una luz de esperanza a muchos adultos mayores que no habían podido acceder al pago de pensión por un obstáculo que hoy es historia.

La medida, aprobada por la mayoría de los ministros de la Corte, cambia de fondo un criterio que hasta ahora limitaba el acceso a pensiones para ciertos trabajadores, quienes quedaban excluidos pese a haber cumplido con años de servicio, aportaciones o requisitos formales.

¿Qué requisito eliminó la Suprema Corte?

Hasta ahora, muchos trabajadores del Estado debían cumplir con un requisito que, si bien tenía lógica técnica, no estaba alineado con los principios constitucionales de igualdad y seguridad social. La Corte determinó que dicho requisito representaba una barrera excesiva que impedía a muchos acceder a la pensión aun cuando habían cumplido con sus años de servicio y aportaciones.

Aunque la sentencia es técnica, su impacto es profundo: simplifica el procedimiento y elimina un obstáculo que durante años complicó la jubilación de miles de trabajadores afiliados al ISSSTE. El efecto es especialmente visible para trabajadores que, por diversos motivos, no alcanzaban a cumplir con ese requisito específico, aunque sí tenían derecho al beneficio.

Aunque la resolución deberá ser formalmente difundida y aplicada por el ISSSTE, la expectativa es que abra las puertas a quienes estaban en el “limbo” jurídico administrativo y que ahora podrán solicitar su pensión sin ese obstáculo extra.

¿Qué pasaba antes?

La situación que había complicado la pensión para muchos adultos mayores era que, durante muchos años, el ISSSTE exigió a ciertos aspirantes a una pensión, especialmente a quienes cambiaron de régimen o de cargo a lo largo de su vida laboral, cumplir con un requisito adicional que no siempre tenía relación directa con su derecho a recibir pensión.

Esto provocó una acumulación de casos donde trabajadores con años de servicio, cotizaciones completas y requisitos básicos cumplidos no podían iniciar su trámite de pensión simplemente porque no cumplían con ese punto específico del reglamento interno. La situación generaba frustración y largos procesos de amparo ante los tribunales.

¿A quiénes beneficia más esta medida?

Los sectores más beneficiados son:

Trabajadores del Estado con múltiples cambios administrativos durante su vida laboral.

durante su vida laboral. Personas que no alcanzaban a cumplir ese requisito adicional aunque sí los mínimos de semanas cotizadas o años de servicio.

aunque sí los mínimos de semanas cotizadas o años de servicio. Servidores públicos cercanos a la edad de jubilación que tenían dudas sobre su elegibilidad.

Personas que habían iniciado trámites de amparo por negación de pensión.

Es importante aclarar que no todos los requisitos desaparecen: aún se requiere cumplir con el mínimo de semanas cotizadas, edad establecida y demás criterios básicos del sistema de pensiones del ISSSTE. Lo que se elimina es un obstáculo extra que había generado inequidades en el acceso.

¿A partir de cuándo aplicará esta medida?

La pelota está en la cancha del propio ISSSTE y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El instituto deberá publicar y difundir formalmente la interpretación de la SCJN. Luego, deberá actualizar sus procesos de atención y formularios.

Asimismo, deberá capacitar al personal para aplicar los nuevos criterios y emitir comunicados accesibles para que los derechohabientes sepan cómo proceder.

El proceso no será automático. Cada trabajador interesado deberá iniciar su trámite de pensión ante el ISSSTE, pero ahora podrá hacerlo sin ese requisito que antes fungía como barrera burocrática. En este sentido, te invitamos a mantenerte informado en La Crónica, pues pronto daremos a conocer la fecha formal para el inicio de esta medida.