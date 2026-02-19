Una vez más, discurso del presidente del TEPJF se centra en justica con racionalidad presupuestal

CDMX — Una vez más, desde que asumió el cargo en septiembre pasado, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, refrendó que la impartición de la justicia no tiene que implicar gastos onerosos.

Al participar en la ceremonia solemne con motivo del informe de labores 2024-2025 de la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, Rebeca Barrera Amador, el funcionario federal reiteró que en la nueva etapa que vive el Poder Judicial la racionalidad del gasto no es una consigna política, sino un mandato democrático.

Consideró que la ciudadanía exige instituciones que funcionen, que resuelvan a tiempo, que sean transparentes y que hagan más con menos.

“Nuestra legitimidad se construye desde las sentencias sólidas, los criterios consistentes, la independencia, pero sobre todo desde la sobriedad institucional”, detalló.

Explicó que hacer más con menos no significa debilitar la justicia; por el contrario, la racionalidad del gasto público judicial significa optimizar procesos, ordenar cargas de trabajo y demostrar que la calidad no implica gastos superfluos o innecesarios.