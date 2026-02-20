Anuncian avance en la construcción de caminos y tramos de Trenes de pasajeros en Guanajuato

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina

Como parte de la Conferencia del Pueblo realizada en Irapuato, Guanajuato, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina informó que la dependecia avanza en tres ejes para contribuir a la mejora del estado.

El primer eje es el programa de conservación de la red federal mediente el Megabacheton, por el cual se invertirá en cerca de 380 kilometros atendiendose con repavimentación. Adicionalmente se realizará el bacheo de la red federal libre que en total son 1000 kilometros en las rutas 37, 43, 45, 51, 57, 84, 90 y 110.

Respecto a la infraestructura educativa, se invitieron una total de 65 millones de pesos en la contrucción de Bachillerato Tecnológico Platel León, que inció su construcción en julio del año pasado, mismo que cuenta con un área de 7 mil 679 metro cuadrados en los que se edificaron 2 edificios, 12 aulas, 2 laboratorios, bodega, área administrativa y control de acceso, contó con una inversión de 65 millones de pesos.

Con el mismo presupuesto se cuenta para que en abril incie la construcción del Bachillerato Tecnológico Plantel Celaya, el cual, tendrá un total de 9 aulas.

Avanza construcción de Trenes de Pasajeros en Guanajuato

Andrés Lajous, Director General de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, informó los avances del tramo del Tren de Pasajeros Querétaro-Irapuato, mismos que cubrirá una demanda estimada de 50 mil pasajeros diarios entre la Ciudad de México e Irapuato.

Además de que servirá para conectar grandes ciudades como Querétaro-Irapuato; CDMX-Irapuato; San Juan del Río- Celaya; Celaya-Irapuato.

Lajous señaló que ea está contrucción la vía Querétaro -Irapuato para lo cual se está empleando 2 perforadoras, 15 tractores, 23 retroexcavadoras, 14 motoconformadoras, 5 grúas, 3 grúas tipo titán 6 low boy y participan 500 personas en la construcción.

El tramo Irapuato Guadalajara se encuentra etapa de ingeniería básica al igual que el tramo Querétaro-San Luis Potosí, que cruza por tres municipios del estado de Guanajuato: Comonfort, San Miguel y San Luis de la Paz