Golpes al CJNG, Los Rusos y Huachicol: resumen de seguridad hoy, 17 de septiembre

Golpes al CJNG, Los Rusos y Huachicol: resumen de seguridad hoy, 17 de agosto (@OHarfuch en X /Fiscalía General del Estado de Guerrero)

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión compartió de la aprehensión de Manuel Alejandro “N” alias “El Señor de la T” en Michoacán.

También reportó la detención de Víctor Alonso “N” en Baja California, integrante de “Los Rusos”, grupo vinculado al Cártel de Sinaloa.

Asimismo, la autoridades estatales de Guanajuato incautaron 59 millones de libros de combustible que serán investigados por Huachicol.

“El Señor de la T” en Michoacán

Manuel Alejandro “N”, alias “El señor de la T” fue detenido en Michoacán. Está identificado como coordinador regional de Cartel Jalisco Nueva Generación; además de generador de violencia, desaparición de personas, extorsión, secuestro, homicidio y narcomenudeo.

Su presencia y operación se mantenía en el Bajío de Michoacán, Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro, de acuerdo con investigaciones.

“Seguiremos debilitando a los grupos que extorsionan, amenazan y generan violencia contra las familias y los sectores productivos de Michoacán” expresó Harfuch a través de redes.

Los Rusos en Baja California

Víctor Alonso “N”, integrante de grupo Los Rusos, vinculado con el Cártel Sinaloa fue detenido por las fuerzas y autoridades estatales en Mexicali, Baja California.

“Cuenta con orden de aprehensión por homicidio calificado y se le relaciona con homicidios, extorsiones, distribución de droga, sicariato y amenazas contra integrantes de instituciones de seguridad” compartió el secretario de Seguridad a través de X.

Su detención se dio por el trabajo de investigación e información del Centro Nacional de Inteligencia, realizado por la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y autoridades estatales.

Huachicol en Guanajuato

Las autoridades federales y estatales incautaron 59 millones de litros de combustibles San José de Iturbide en Guanajuato. En el lugar también se aseguraron diez tanques de almacenamientos, tres unidades de cargas de carga, diversos contenedores y documentación relacionada.

“Por la magnitud del hallazgo, las maniobras de medición, identificación y manejo continuarán bajo supervisión especializada” escribió Mauro González, secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato.

Los indicios quedaron a disposición de del Ministerio Público Federal, quien determinará la procedencia y legalidad. Se realizará una investigación del producto conforme al derecho, con el adecuado proceso y a la presunción de inocencia.

Secretario de Seguridad de Coyuca

Mario Arturo Castillo, secretario de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, junto con siete policías fueron detenidos, además de la retención de dos vehículos policiales por el Operativo Enjambre también encabezado por Harfuch.

“Los imputados estarían relacionados con los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2026, sobre la carretera federal Acapulco–Zihuatanejo, municipio de Coyuca de Benítez.

Los siete imputados serán puestos a disposición del Juez de Control que los requiere, a efecto de que se determine su situación jurídica conforme a derecho" compartió la Fiscalía General del Estado de Guerrero en un comunicado oficia.

El operativo estuvo a cargo de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa.