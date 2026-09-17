Lotería Nacional celebra las fiestas patrias con billete conmemorativo de la Independencia

Billete conmemorativo de la Independencia

Lotería Nacional se sumó a las conmemoraciones por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México. según la empresa, este “se trata de uno de los juegos más esperados del año y que tradicionalmente reviste sus billetes de colores patrios para compartir las celebraciones de septiembre con orgullo, espíritu festivo y una bolsa millonaria de premios”.

Acompañada de las y los Niños gritones, directivos y personal de la institución, la directora de la LN, Olivia Salomón presidió este acto donde se dieron a conocer los premios principales. En su mensaje, destacó que el Sorteo Magno tiene un significado muy especial para Lotería Nacional “porque siendo una institución de 256 años de historia, ha acompañado a México desde el inicio de su lucha por la independencia, haciendo de sus sorteos una tradición que une a generaciones de mexicanas y mexicanos”.

Asimismo, Salomón resaltó las palabras que recitó la presidenta Claudia Sheinbaum en el grito: “La libertad se conquista, la soberanía se defiende y la patria se construye”. Y de esta manera destacó el profundo significado del movimiento independentista y la grandeza de un pueblo que ha sabido luchar por su libertad y defender su soberanía.

La titular de la institución de la suerte indicó que en estas fiestas patrias el billete conmemorativo ha recorrido el territorio nacional celebrando la historia del país, mantieniendo vivas sus tradiciones y compartiendo con millones de mexicanos la emoción de ganas, “y esta noche, desde Lotería Nacional, celebramos ese orgullo a través de una tradición profundamente mexicana”.

Igualmente, subrayó la grandeza de nuestra independencia, una conquista del pueblo que nos dio patria, nos hizo libres y nos dejó la responsabilidad de defender nuestra soberanía y construir nuestro propio destino. Habló de Miguel Hidalgo quien encabezó una causa por la libertad, la dignidad y proclamó la abolición de la esclavitud. De José María Morelos, que continuó esa lucha y la convirtió en un proyecto de nación, estableciendo un principio fundamental: la soberanía del pueblo. Además, destacó la participación de mujeres extraordinarias, como Josefa Ortiz, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y Antonia Nava, que fueron protagonistas de nuestra libertad.

“Que este Sorteo Magno sea una gran fiesta de nuestra independencia. Que la suerte llegue a muchos hogares y que el orgullo de ser mexicanos nos siga uniendo”, expresó Olivia Salomón al felicitar a quienes adquirieron sus billetes y a las y los mexicanos por estas fiestas patrias.