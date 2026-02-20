Firman Profeco y Grupo Xcaret convenios para la mejora del servicio al consumidor

Firma de convenios de Profeco y Grupo Xcaret

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Grupo Xcaret realizaron la firma de tres convenios de colaboración que consolidan una alianza estratégica para fortalecer la excelencia en el servicio, la transparencia y la satisfacción de las personas consumidoras en el sector turístico.

El titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, resaltó los elementos clave de cada uno de los convenios:

Colaboración general con el que se adoptarán buenas prácticas comerciales

Incorporación a Concilianet: Se asegurará que las notificaciones, citatorios y resoluciones para conciliar se manejen con transparencia y seguridad

Convenio de incorporación permanente a Conciliaexprés: Permitirá resolver las controversias entre proveedor y personas consumidoras de manera inmediata, vía telefónica o electrónica, sin la necesidad de procedimientos largos.

Los acuerdos firmados en la optimización los estándares de servicio y atención. En este sentido, la integración de Grupo Xcaret al sistema Concilianet permitirá a las personas consumidoras acceder a mecanismos digitales de conciliación; y su incorporación a Conciliaexprés, herramienta que agiliza aclaraciones y facilita la resolución inmediata y transparente de posibles diferencias.

Ambas instituciones se comprometieron en garantizar relaciones de consumo basadas en la excelencia del servicio, en beneficio de quienes visitan los parques, hoteles, tours, naviera y club vacacional de Grupo Xcaret.

La Crónica de Hoy 2026