Firman Profeco y Grupo Xcaret convenios para la mejora del servicio al consumidor

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Grupo Xcaret realizaron la firma de tres convenios de colaboración que consolidan una alianza estratégica para fortalecer la excelencia en el servicio, la transparencia y la satisfacción de las personas consumidoras en el sector turístico.
El titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, resaltó los elementos clave de cada uno de los convenios:
- Colaboración general con el que se adoptarán buenas prácticas comerciales
- Incorporación a Concilianet: Se asegurará que las notificaciones, citatorios y resoluciones para conciliar se manejen con transparencia y seguridad
- Convenio de incorporación permanente a Conciliaexprés: Permitirá resolver las controversias entre proveedor y personas consumidoras de manera inmediata, vía telefónica o electrónica, sin la necesidad de procedimientos largos.
Los acuerdos firmados en la optimización los estándares de servicio y atención. En este sentido, la integración de Grupo Xcaret al sistema Concilianet permitirá a las personas consumidoras acceder a mecanismos digitales de conciliación; y su incorporación a Conciliaexprés, herramienta que agiliza aclaraciones y facilita la resolución inmediata y transparente de posibles diferencias.
Ambas instituciones se comprometieron en garantizar relaciones de consumo basadas en la excelencia del servicio, en beneficio de quienes visitan los parques, hoteles, tours, naviera y club vacacional de Grupo Xcaret.
