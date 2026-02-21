Departamento del Tesoro de EU identifica a “El Jardinero” por red de fraude en Puerto Vallarta; ¿quién es el presunto sucesor del CJNG? (Departamento del Tesoro de Estados Unidos- Google Maps )

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, fue vinculado a una red de fraude integrada por 17 empresas que operaban en el complejo turístico Cobay Gardens, en Puerto Vallarta, Jalisco, de acuerdo con investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La empresa de tiempos compartidos Cobay Gardens fue sancionada por el organismo federal encargado de las finanzas públicas en Estados Unidos por un entramado financiero que afectó durante más de 14 años a turistas estadounidenses en Bahía de Banderas mediante amenazas y manipulaciones.

¿Quién es “El Jardinero”?

Audias Flores Silva, identificado como “El Jardinero”, es un presunto sucesor a líder del CJNG, vinculado a varios delitos, entre ellos la reciente identificación de una red de extorsión que operaba en Cobay Gardens, un complejo turístico de lujo.

Además de “El Mencho”, Audias Silva es uno de los prófugos investigados por la DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés), identificado como uno de los hombres encargados de controlar varios laboratorios de metanfetamina en el estado de Jalisco y al sur de Zacatecas.





El Jardinero fue uno de los cinco vinculados a red de extorsión en Puerto Vallarta

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló bienes y empresas vinculadas a una red criminal que operaba fraudes en el complejo turístico de lujo en Puerto Vallarta, dedicado a extorsionar a ciudadanos estadounidenses.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del organismo y la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionaron a Cobay Gardens, una empresa de bienes compartidos, así como a cinco personas, entre ellas “El Jardinero”, presunto líder sucesor del CJNG, y 17 empresas mexicanas asociadas con la red.