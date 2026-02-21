“Vivienda para el Bienestar, el programa más ambicioso en la historia de México”, afirma Sheinbaum desde Coahuila

Presidenta entrega vivienda en Monclova, Coahuila

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de Vivienda para el Bienestar en Monclova, Coahuila, durante su discurso aseguró que dicho programa es “el más ambicioso en la historia de México”.

“No hay nada que de más alegría a un gobernarte que la felicidad del pueblo”, aseguró.

Detalló que el el programa Vivienda para el Bienestar, que tiene la meta de construir 1.8 millones de viviendas en todo México.

En lo que va de 2026, la Jefa del Ejecutivo Federal ha entregado 738 viviendas en 10 estados: 48 en Michoacán, 200 en Veracruz, 44 en Tamaulipas, 64 en Yucatán, 96 en Chiapas, 80 en Quintana Roo, 48 en Sonora, 53 en Nuevo León, 45 en Zacatecas y las 60 de este sábado en Coahuila.

Sheinbaum destacó que como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar se realizaron cambios a la Ley del Infonavit para eliminar o reducir créditos impagables de personas que cubrieron hasta tres veces el valor de su vivienda y seguían debiendo.

Celebró que gracias a ello, suman más de 5 millones de familias beneficiadas del Infonavit y 400 mil más del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste).

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, aseguró que el trabajo en equipo siempre da mejores resultados y el tema de vivienda en la entidad es prueba de ello.

“Aquí hubo trabajo en equipo entre las autoridades federales y las del estado; hoy decenas de familias van a tener acceso a esta vivienda.

“Coahuila es uno de los mejores estados del este país... ahi están los indicadores. Todo lo que hacemos es para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, aseguró.

Justicia para los trabajadores de AHMSA

Manolo Jiménez aprovechó para informar que con la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) hubo muchas afectaciones, por lo que pidió apoyo a la presidenta para que se reactive la empresa.

La presidenta informó que ya se hizo una subasta de la empresa y solicitó dos condiciones a la jueza y al síndico encargados del concurso mercantil de la empresa: liquidar a las y los trabajadores conforme a la ley y también se pidió la reactivación de AHMSA.

“Está por definirse y vamos a estar muy de cerca porque tiene que haber justicia en este caso”, comentó la presidenta.

El director general del Infonavit, Octavio Romero, informó que en Coahuila se incrementó la meta de construcción de vivienda de 19 mil a 65 mil, de los cuales ya hay 10 proyectos con 9 mil 600 casas nuevas y se van a construir 26 mil más para que a finales de este año se llegue a 35 mil 600 viviendas, lo que representa más de la mitad de la meta sexenal.

Detalló que en este conjunto habitacional Infonavit Colinas de Santiago se construyen 88 viviendas que ya se colocaron en su totalidad y de las cuales hoy se entregan 60 a familias coahuilenses.