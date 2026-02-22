CSP: “seamos respetuosos con todos... hoy venimos a trabajar por Coahuila”

Presidenta Sheinbaum en Coahuila Al presidir un encuentro en San Pedro, Coahuila, la Presidenta Claudia Sheinbaum -acompañada del gobernador de extracción priista, Manolo Jiménez-, tuvo que hacer uso de la palabra, antes de los discusos, para convocar a las y los asistentes al respeto, "hoy venimos a trabajar por Coahuila", aseveró

“Yo sé que hay muchos problemas aquí en San Pedro y sé también que este año es de elecciones aquí en Coahuila, pero hoy venimos a trabajar juntos”, señaló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al encabezar en el municipio de San Pedro, en el estado de Coahuila, el evento “Programas para el bienestar”, en el que estuvo acompañada del mandatario estatal, de extracción priista, Manolo Jiménez Salinas.

En medio de una gritería, la jefa del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, tuvo que hacer uso de la palabra, para convocar a los asistentes a ser respetuosos, con quienes harían uso de la palabra.

“hoy estamos aquí, a hacer equipo entre todos, entonces lo que les voy a pedir es que seamos respetuosos con todos, ya sé que tenemos nuestros favoritos de un lado, del otro, pero hoy venimos a hacer equipo por San Pedro, entonces vamos a ser respetuosos, cuando hable nuestros compañeros”.

La presidenta Sheinbaum Pardo reconoció que hay muchos problemas en San Pedro y que este año habrá elecciones en Coahuila “pero hoy venimos a trabajar juntos, a hacer equipo entre todos”, por lo que llamó a ser respetuosos con todos “ya sé que tenemos nuestros favoritos de un lado, del otro, pero hoy venimos a hacer equipo por San Pedro”, al tiempo que refrendó la disposición de su administración para seguir trabajando por San Pedro y atender problemas de agua para el campo y consumo humano, apoyos al campo, generación de empleos, “para eso estamos aquí para comprometernos con ustedes para sacar adelante a San Pedro y a Coahuila trabajando en equipo”.

Discurso en medio de la gritería

Luego del llamado al orden por parte de la presidenta, el gobernador Manolo Jiménez Salinas tuvo que levantar el volumen de la voz, aún con el uso del micrófono, para hacerse escuchar ante cientos de asistentes al encuentro con la Presidenta Sheinbaum Pardo, ante la gritería de los asistentes.

Quiero destacar, enfatizó, que el mensaje más importante de esta gira es como lo dijo la Presidenta: “el trabajo en equipo, aquí en Coahuila trabajamos en equipo, por la unidad, trabajamos por dar buenos resultados, para hacer cosas propositivas, ese fue el mensaje más importante de esta gira. Aquí trabajamos en equipo con la Federación, y el estado por el bien de nuestra gente”.

En este sentido, el gobernador de extracción priista externó su reconocimiento al programa gubernamental de bienestar para atender la parte social, los cuales, dijo, se suman a los grandes programas que se están llevando a cabo en la entidad en coordinación con la Conagua), para llevar ese importante líquido a quienes lo necesitan.

Mención especial hizo del programa de empleo temporal para las y los campesinos de La Laguna, beneficiando con 8000 jornales en nuestra gente, por lo que, en nombre de los sampetrinos, de la gente de La Laguna pidió a la Presidenta Sheinbaum Pardo, su apoyo para ese mismo programa durante el presente año, así como para poner en marcha el programa “Cosechando Soberanía”, para llevar a cabo siembra de frijol y apoyo a los algodoneros, con el programa de fertilizante y de semillas.