Desata muerte del Mencho bloqueos, incendios, balaceras en al menos 20 estados del país

La jornada de violencia por la muerte del Mencho se extendió a más de 15 estados del país

Los bloqueos y quema de vehículos que comenzaron en Jalisco se extendieron al menos a 16 entidades donde también fueron reportados enfrentamientos e incendio de negocios y calles desiertas.

El código rojo se activó primeramente en los estados de Jalisco (incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Tamaulipas (en o Reynosa y otros municipios), zonas de Michoacán, Guerrero y Nuevo León.

Se reportaron bloqueos en Tecolotlán, Tapalpa, Ojo de Agua, Linda Vista, Ayutla, Talpa, crucero de Melaque, El Tuito y la autopista a Morelia.

Lo mismo en Veracruz, Guanajuato, Aguascalientes, Chiapas, Quintana Roo, Nayarit, Colima, Sinaloa, Baja California, y Baja California Sur y hasta el Estado de México. Lo mismo Puebla, San Luis Potosí.

La situación provocó cierre de aeropuertos, cancelación de vuelos en otros, al igual que en autobuses de pasajeros en varias entidades. Lo mismo cierre de actividades, comerciales y turísticas y hasta de clases escolares para este lunes.

En este contexto, las clases se suspendieron en varios estados a fin de resguadar la seguridad de los estudiantes y profesores.

El Gabinete de Seguridad indicó que hasta las 14:00 horas hay 20 bloqueos activos en Jalisco, y que 20 sucursales del Banco Bienestar fueron incendiadas en la entidad.

Asimismo se suspendieron salidas de autobús en Jalisco. Primera Plus, empresa de transporte de pasajeros, anunció la cancelación de algunas de sus corridas.

Primera Plus dijo que en el caso de las salidas programadas para las siguientes horas, los usuarios afectados deben acercarse de inmediato a personal de taquilla.

Quema de negocios y enfrentamientos en Guanajuato

En Guanajuato, la mañana de este domingo se registraron incendios en tiendas Oxxo, Farmacias Guadalajara y camiones de transporte público de pasajeros.

Hombres armados llegaron violentamente a los negocios y comenzaron a rociar gasolina sobre la mercancía, y posteriormente les prendieron fuego.

La quema de negocios se reporta en los municipios de Irapuato, Silao, Guanajuato capital y San Francisco del Rincón.

Mientras tanto, en municipios como Pénjamo y Abasolo se reportaron enfrentamientos armados.

A unos metros, otro camión urbano de la ruta Compostela–El Pasillo fue atravesado para impedir el paso vehicular.

Automovilistas reportaron la presencia de ponchallantas y llantas que eran utilizadas para obstaculizar también algunas vialidades en varios estados.