Nacional

Con los datos existentes, todo apunta a que la Sedena logró saber de una fecha y lugar en la que el sanguinario narco estaría vulnerable

El Mencho estaba listo para repeler un ataque aéreo, pero no para una operación quirúrgica

Por Arturo Ramos

El Mencho fue capturado, herido, en un sitio donde se encontraron lanzacohetes antiaéreos similares a los que, en 2015, le habían permitido escapar de un operativo policial. En aquella ocasión derribó un helicóptero militar.

Esta vez estaba igualmente preparado para un ataque desde el aire y para un ataque en el que intervineran vehículos blindados; para eliminar a unidades militares de este tipo, también tenía a su disposición, al momento de su captura, varios lanza cohetes muy efectivos contra tanques.

Con la información disponible hasta ahora, todo apunta a un operativo quirúrgico, terrestre, planeado a partir de información sobre dónde estaría más vulnerable el narco. El Ejército Mexicano habría recurrido así, no a la fuerza, sino a la inteligencia militar.

Violencia por un preso, no por un muerto

La violencia desatada en la mañana del domingo respondió, principalmente, al momento en el que El Mencho se creía capturado y asegurado por fuerzas de seguridad federales. Se estaba “incendiendo” el país a imagen y semejanza de como se incendió culiacán cuando el Ejército Mexicano capturó al Ratón Guzmán, hijo del Chapo.

Pero la violencia comenzó a decrecer en cuanto se confirmó que El Mencho estaba muerto.

Tendencias