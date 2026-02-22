Lotería Nacional dedica sorteo y billete conmemorativo a la fundación de Teziutlán, Puebla

Billete conmemorativo de Teuitlán Lotería Nacional dedica sorteo y billete conmemorativo al 474 aniversarioi de la fundación de Teziutlán, Puebla, La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, sostuvo que con el homenaje a Teziutlán, se celebra también al corazón de Puebla y el espíritu de México

La Lotería Nacional en conjunto con el Gobierno Municipal de Teziutlán, presentaron el billete del Sorteo Mayor No. 4006, conmemorativo del 474 Aniversario de la fundación de dicha localidad, en reconocimiento a la fuerza de generaciones de hombres y mujeres que le han dado grandeza y orgullo, y que han convertido a esa tierra en un referente de desarrollo regional y estatal.

El sorteo mayor se realizará en tierras de Teziutlán el martes 17 de marzo, el cual contará con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos.

El cachito tiene un costo de 30 pesos y 600 pesos la serie, ya están disponibles a través de los puntos de venta y en miloteria.mx.

La develación estuvo a cargo de la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, acompañada por la alcaldesa de Tezuitlán, Karla Martínez Gallegos, quien enfatizó que el sorteo se convierte en un acto de memoria histórica y de identidad que brinda proyección nacional a ese municipio.

A su vez, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, agradeció a los habitantes por abrir las puertas de este lugar a tan especial recibimiento y reconoció el apoyo de la presidenta municipal por brindar las facilidades para que la institución de la suerte llegara a este territorio serrano.

Olivia Salomón externó su beneplácito de estar en su estado, dijo, y sobre todo en ese bello municipio, “volver a Puebla siempre significa volver al origen, a la raíz y a la gente que nos recuerda por qué vale la pena servir”.

Asimismo, enfatizó que ese territorio donde también se reafirma el sentido de pertenencia de su gente, ha sido cuna de personajes históricos como Manuel Ávila Camacho, presidente de México; Vicente Lombardo Toledano, impulsor del movimiento obrero mexicano; y María del Carmen Millán, mujer pionera de la educación que abrió camino en la academia y en los medios públicos.

Asimismo, indicó que bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, mantiene una visión basada en el humanismo mexicano, la justicia social y la convicción de que el progreso sólo tiene sentido cuando se traduce en bienestar para todas y todos. Además, afirmó que ese horizonte también se comparte en esa entidad con el trabajo del gobernador Alejandro Armenta, quien ha hecho del humanismo y de la bioética social, una guía para gobernar con dos convicciones que hoy resuenan en esta tierra: pensar en grande y gobernar por amor a Puebla.

“Este billete es mucho más que una conmemoración, es un reconocimiento vivo a la historia y al orgullo y a la fuerza de la gente de Teziutlán, es la certeza de que las comunidades que honran su pasado tienen la capacidad de construir un futuro más justo, más fuerte y más esperanzador. Hoy al celebrar a Teziutlán celebramos también al corazón de Puebla y el espíritu de México”, expresó Olivia Salomón.