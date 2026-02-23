Calendario Beca Rita Cetina: ¿A quién le toca el pago este martes 24 de febrero? (Gob MX)

Hay excelentes noticias para los beneficiarios de la Beca Universal Rita Cetina 2026, pues este martes 24 de febrero se realizará el depósito de $1,900 pesos bimestrales. Aquí te decimos a quiénes les tocará la dispersión, según el calendario de pagos de los Programas del Bienestar.

Además, para todos aquellos interesados en inscribirse al programa en marzo, te compartiremos cuál será el monto de pago, así como los detalles para aquellas familias con estudiantes de nuevo ingreso de primaria.

Beca Rita Cetina 2026: ¿A quién le toca el pago este martes 23 de febrero?

De acuerdo al calendario de pagos, este martes 24 de febrero, los estudiantes de todos los niveles de preescolar, primaria y secundaria inscritos en la Beca Universal Rita Cetina, cuya inicial del primer apellido comience con la letra N, Ñ, O, P, o Q, recibirán un depósito como parte de la dispersión bimestral de $1,900 pesos que otorga el programa.

Toda esta semana está llena de dispersión de pagos, y aunque, de acuerdo al sitio oficial, por el momento solo las familias con hijos en alguna primaria pública podrán solicitar la beca, en el mes de febrero se abrirán espacios para unirse al programa y ser parte de los beneficiarios de marzo. Aquí te explicamos cuánto será el depósito para los nuevos beneficiarios, así como los cambios para las familias de continuidad.

¿De cuánto es el depósito de la Beca Rita Cetina 2026?

Familias de CONTINUIDAD, es decir, que entraron al programa en 2025 o antes, recibirán los siguientes pagos:

1 estudiante de primaria = $1,900 pesos bimestrales

2 estudiantes de primaria = $1,900 pesos bimestrales

1 estudiante de primaria + 1 estudiante de secundaria = $1,900 pesos bimestrales

2 estudiantes de secundaria = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales

1 estudiante de primaria + 2 estudiantes de secundaria = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales

Monto para las familias que ingresarán al programa en marzo de 2026:

1 estudiante de primaria = $2,500 pesos anuales

2 estudiantes de primaria = $5,000 pesos anuales

3 estudiantes de primaria = $7,500 pesos anuales

Familias de CONTINUIDAD con estudiantes de primaria de NUEVO INGRESO (marzo 2026):

1 estudiante de primaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales

1 estudiante de primaria de continuidad + 2 estudiantes de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $5,000 anuales

2 estudiantes de secundaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales

Para más información sobre el proceso de registro y otros detalles importantes del programa, se recomienda visitar la página oficial, donde podrás consultar las fechas y requisitos necesarios para asegurar tu inscripción y participar en la Beca Universal Rita Cetina 2026.