“Fórmula exitosa”, colaboración EE.UU--México, para abatir al “Mencho”: Ignacio Mier

Ignacio Mier, coordinador de Morena, en el Senado califica como éxito del Estado Mexicano abatimiento del "Mencho" (Ignacio Mier, diputado y coordinador de Morena, ofreció conferencia para informar sobre diversos temas de la agenda política./Mario Jasso)

El presidente de la Junta de Coordinación Políitca del Senado, el morenista, Ignacio Mier calificó como un triunfo del Estado Mexicano la muerte del líder del CJNG, Nemesio Oseguera alias el “Mencho” y reconoció que la cooperación e intercambio de información e inteligencia con Estados Unidos “es una fórmula exitosa”.

Pese a que se mantienen activos bloqueos en algunas carreteras del país como en Jalisco y Michoacán, Mier rechazó la posibilidad de que se refuerce la seguridad en los estados e incluso presumió que “ya regresó la tranquilidad a todo el país”.

“Como lo dijo bien la presidenta, ya prácticamente regresó la tranquilidad a todo el país”, aseveró contrario a lo que se registra este lunes en varias regiones.

-- ¿Se tendrá que reforzar la seguridad o algo?

--No, fue bien al principio y los estados, a través de la estrategia de coordinación con los estados, que se estableció el mando de coordinación, se tomaron medidas precautorias en algunos estados.

En entrevista, el también coordinador de Morena en el Senado, consideró la muerte del “Mencho” como “un avance muy importante para seguir garantizando la paz y la tranquilidad en México” y aseveró que este operativo confirma la fortaleza que tienen las instituciones de seguridad en el país.

FÓRMULA EXITOSA

Mier reconoció que el intercambio de información que se realiza con el gobierno de los Estados Unidos así como los convenios multilaterales que incluyen a Canadá, han dado resultados en términos de colaboración y compartir información.

--¿Fórmula exitosa?

--Exitosa

En ese sentido, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, defendió la cooperación bilateral con el gobierno de Estados Unidos y pidió abandonar discursos “patrioteros” que, dijo, debilitan la colaboración en seguridad.

Acto seguido, cuestionó que el gobierno federal no haya dimensionado la reacción violenta que se registró en 22 estados, con bloqueos, quema de vehículos y cierre de comercios.

“Hubo horas de desinformación y de terror en varias ciudades; faltó una comunicación inmediata para tranquilizar a la población”.

También exigió que el gobierno este preparado para enfrentar lo que podría desatar este descabezamiento.

“Lo que sigue también es que debe de haber una operación clara de contención sobre este grupo delincuencial y otros más de narcotráfico, porque esta es una medusa”, demandó

Por ello, destacó la importancia de que se tenga lista una estrategia para que, en el momento que se registren estos hechos, se contengan los actos violentos, de temor miedo y terror en las poblaciones afectadas.