Con jornada de trabajo de 40 horas, México tendrá una “primavera laboral”

CDMX — México tendrá una “primavera laboral” con la aprobación de la reforma por la que se reduce la jornada de trabajo de 48 a 40 horas de manera gradual, es decir, dos horas menos por año a partir de 2027, y sólo un día de descanso -como se establece desde hace más de 100 años-, dijo el secretario del Trabajo federal, Marath Bolaños.

El funcionario federal acudió a la Cámara de Diputados donde ante preguntas de los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y del Trabajo, en las que este lunes se dictaminará la minuta del Senado -que ya aprobó la iniciativa presidencial-, explicó qué significa esta “primavera laboral” y por qué no se modifica la Carta magna para otorgar dos días de descanso a los trabajadores,

“Consideramos que esta primavera laboral, que reconoce más derechos para trabajadores con una jornada laboral de 40 horas, permitirá una reducción de la fatiga y de los accidentes laborales, mejoría en materia de salud y seguridad en el trabajo, así como mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral de las y los trabajadores”, expuso.

A la insistencia de los cuestionamientos de los diputados de MC, PRI y PAN, principalmente, de por qué no cambiar la ley y dar dos días de descanso a los trabajadores, así como la política sobre las horas extra, Bolaños López reconoció que México va tarde en reducir la jornada laboral, y esto es porque los gobiernos anteriores nunca se interesaron por los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Ejemplos de otros países demuestran que jornadas de 40 horas permiten descanso, y no vemos por qué en México no pueda ocurrir. Se va a hacer historia con esta reforma, y me queda claro que sí va a haber descanso.

El secretario del Trabajo explicó que las horas extra comienzan, con esta reforma, a partir de la hora 41, y se pagará el doble. Y a partir de la hora 53, el pago es el triple.