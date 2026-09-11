Mario Delgado impulsa transformación educativa en Chiapas y Oaxaca

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El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que en Chiapas y Oaxaca la transformación educativa avanza con acciones que garantizan el derecho a la educación y generan mejores condiciones para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes permanezcan en las aulas. Al acompañar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el evento “Honestidad y Resultados” en Chiapas, destacó que más de 1 millón 45 mil estudiantes reciben una beca en la entidad, mientras que mediante el programa La Escuela Es Nuestra se fortalecen las condiciones de infraestructura en los planteles.

La estrategia educativa en Chiapas contempla además la ampliación de oportunidades para las y los jóvenes, con la apertura de 25 nuevos Telebachilleratos Comunitarios y la incorporación de 31 nuevos Bachilleratos Margarita Maza, como parte de las acciones para acercar la educación media superior a más comunidades. “Los jóvenes deben estar en las escuelas. Ese es el compromiso de la transformación: que ninguna joven o ningún joven tenga que abandonar sus estudios y que encuentre en la educación una oportunidad para construir su proyecto de vida”, afirmó Mario Delgado.

El titular de la SEP resaltó además que más de 800 mil estudiantes chiapanecos han sido valorados como parte de las acciones de salud y educación, consolidando una política que atiende de manera integral el bienestar de las comunidades escolares y que coloca a las y los estudiantes en el centro de la transformación.

En Oaxaca, Mario Delgado refrendó el compromiso del Gobierno de México de avanzar hacia una cobertura universal de becas para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con el propósito de garantizar que nadie deje de estudiar por falta de recursos económicos. Recordó que para garantizar la permanencia de las y los estudiantes oaxaqueños en las aulas, el Gobierno de México ha invertido una cifra superior a los 6 mil 300 millones de pesos en la entidad. Actualmente la Beca Universal Rita Cetina tiene una cobertura universal para 197 mil 983 estudiantes de secundaria y, a partir de agosto, benefició a 372 mil 436 estudiantes de primaria con apoyos para útiles y uniformes escolares.

A ello se suman la Beca Universal Benito Juárez que beneficia a 148 mil 675 estudiantes de educación media superior, y la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro que atiende a 35 mil 248 jóvenes de educación superior. Finalmente, señaló que la educación es un derecho y no un privilegio, por lo que la Secretaría de Educación Pública continuará trabajando en territorio, en coordinación con los gobiernos estatales, para ampliar el acceso, fortalecer la infraestructura, impulsar la permanencia escolar y garantizar que la transformación se viva todos los días en las aulas.