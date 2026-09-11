Sismo hoy en México: ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este viernes 11 de septiembre? (Victoria Valtierra Ruvalcaba / Moisés Pablo Nava)

Sensores del Servicio Sismológico Nacional (SSN) detectaron un sismo de 4.1 en la escala de Richter a 119 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo en el estado de Chiapas.

El hecho ocurrió esta tarde 11 de septiembre a las 15:31 hora del centro de México, de acuerdo con información del SSN.

¿Cuándo ocurrió el último sismo de mayor magnitud en Chiapas?

Chiapas es una de los estados con mayor actividad sísmica en la República Mexicana debido al contacto que existe entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica, además de que al sur del estado hay contacto entre la placa de Cocos y la placa del Caribe.

El último sismo de mayor magnitud detectado en Chiapas ocurrió el pasado 17 de julio de 2026, con una magnitud 7.4 en la escala de Richter.

Datos de SSN arrojan que se han detectado 2,475 réplicas del sismo, siendo el de mayor magnitud el sismo de 6.5, ocurrido ese mismo día.

¿Por qué tiembla con frecuencia en México?

Debido a la ubicación geográfica del país, México se encuentra en una zona alta de sismicidad donde existe interacción de 5 placas tectónicas: la placa del Caribe, de Cocos, del Pacífico, del Caribe y la de Norteamérica.

La SSN reporta en promedio la ocurrencia de 60 sismos por día, de una magnitud menor a 2.0 grados.

¿Qué hacer en caso de sismo?

El Gobierno de la Ciudad de México en asociación con la Secretaría de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil recomiendan seguir los siguientes pasos: