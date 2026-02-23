Diputados dan un minuto de silencio por militares y civiles, eran trabajadores que perdieron la vida en operativo en el que murió ‘´El Mencho’

CDMX — A instancias del diputado morenista Pedro Haces Barba, y frente al secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y del Trabajo, guardaron un minuto de silencio por los militares y civiles, que eran trabajadores, víctimas mortales durante el operativo del pasado domingo en Jalisco para capturar al máximo líder del CJNG, Nemesio Oceguera, ‘El Mencho’.

Haces Barba fue el segundo diputado de Morena en fijar posicionamiento sobre la minuta del Senado por la que se reforma la Ley Federal del Trabajo y la Constitución federal, Apartado A, por la reducción de la jornada laboral.

“Yo quisiera pedirles, porque también eran trabajadores, que rindamos un minuto de silencio por todos los trabajadores del país, de la nación, de la Guardia Nacional y del Ejército que perdieron la vida ayer, porque eran trabajadores y merecen también el respeto de los legisladores que estamos aquí”, pidió el coordinador de Operación Política de Morena en San Lázaro, luego de exponer que la reforma laboral para reducir de48 a 40 horas la jornada laboral.

El diputado destacó que, como dirigente nacional obrero, la iniciativa (minuta) por 40 horas tendrá un gran impacto, porque transforma y moderniza el mercado laboral de México.

“El enorme impacto positivo que tendrá la iniciativa, es sin duda, para transformar y modernizar el mercado laboral de nuestro querido país, mejorando la calidad de vida de millones de trabajadores y proporcionándoles más tiempo para descansar, para pasar más tiempo con la familia, así como participar en actividades recreativas. Incluso crea un mejor equilibrio en la ar entre la vida laboral y familiar. Renueva la organización e innovación de las tecnologías en las empresas al incorporar procesos de automatización. Mejorar los procedimientos de capacitación y alineando al país en los estándares internacionales de bienestar y derechos laborales”, argumentó-

Haces Barba reconoció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su congruencia y el compromiso que tiene con los trabajadores. Señaló que esta iniciativa demuestra el sentido de responsabilidad con la economía y con la planta productividad, lo que es un gran acierto de la primera mandataria.

Enfatizó que esta propuesta abrió el diálogo y la consulta con todos los sectores del país, y eso llevó a establecer un calendario de reducción progresiva que permita a las empresas y adaptarse a la gradualidad, como lo ha propuesto el gobierno, en su ‘implementación’ hasta las 40 horas en 2030. Indicó que con esto se evita la improvisación y los impactos negativos, como derivarse un aumento abrupto de costos laborales o una caída de la productividad.

“Este calendario gradual ahora permite reorganizar turnos de trabajo, invertir en capacitación y tecnología. Ajustar contratos colectivos de trabajo y acuerdos internos, con el fin de evitar choques bruscos en los costos laborales”.

Pedro Haces llamó a todas las bancadas legislativas dar su voto en favor y por consenso, por el bien de todos los trabajadores.

AGRADECER A LA 4T

Haces Barba recordó que cuando fue senador de la República, en el 2019. impulsó la reforma laboral, y esa reforma a la que llamó “la reforma del Siglo”, se han venido desprendiendo muchas otras reformas importantes una de ellas es está la de las 40 horas.

“Entonces los trabajadores debemos agradecerle a la 4T que por fin se voltio a ver a la clase trabajadora de este país. Aumentos salariales en los últimos 7 años en este país, la Ley Silla, la Ley de Vivienda, la Ley del Outsoursing, la Ley de los Propineros que también impulse en esta Cámara de Diputados para que todos por lo menos tuvieran un salario mínimo”, dijo.

El también dirigente de Catem sostuvo que la ley de las 40 horas hoy ya va a estar plasmada en el artículo 123 y con ella los trabajadores van a tener más tiempo para estar con sus familias, para estar descansados; las líneas de producción no paran, hoy van a tener después de esas 40 horas las primeras 12 horas se les van a pagar al doble, y después las 4 horas ya topadas se van a pagar al triple; hoy los menores de edad no podrán trabajar horas extras.

“Entonces hay reglas muy claras en beneficio de los trabajadores y lo que se ha hecho es justicia para el trabajador mexicano”, reiteró, y dijo que ese es un punto de vista que además se ha reflexionado en todo el país, pues él ha recorrido el país, y ha platicado con todos los delegados sindicales, con los trabajadores con las trabajadoras, y están agradecidos con esta justicia social que hoy se hace para la clase trabajadora.