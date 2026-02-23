La CFE ha beneficiado a más de 330 mil personas con 16,449 obras de justicia energética

El Programa Prioritario de Obras de Justicia Energética 2025 – 2028 de la Comisión Federal de Electricidad contempla un total de 42,221 obras de electrificación, con una inversión de 18,916 millones de pesos en todo el país.

De estas, entre el 1 de octubre de 2024 y lo que va del 2026, se han logrado 16,449 obras terminadas en beneficio de más de 330 mil personas. Solo en los primeros dos meses de 2026, ya se han beneficiado casi 10 mil personas con 354 obras terminadas; una inversión ejercida de 185 mdp. Representa el 7% de lo programado este año: al finalizar 2026, se habrán ejecutado 8,225 obras de electrificación, con una inversión de 2,726 mdp, en beneficio de 84,400 habitantes. Se alcanzará el 99.88% de cobertura eléctrica nacional.

Conforme a las metas establecidas por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y la Directora General de la CFE, Emilia Calleja Alor, el objetivo es alcanzar a los 231 mil habitantes pendientes de electrificar al término de 2028 que se ubican en localidades de áreas rurales, comunidades indígenas y zonas urbanas marginadas.

Justicia para los Pueblos Originarios

Entre 2025 y 2026 se han formalizado 1,091 obras de electrificación con una inversión de 983.4 mdp, para beneficiar a 55,183 habitantes, en 18 Planes de Justicia de los Pueblos Originarios, con recursos provenientes del FSUE y aportaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. 787 de estas obras se han concluido, un avance del 72%. Se tiene programado concluir las 304 restantes en octubre de 2026.

Localidad Yereje Canteras, municipio de Epitacio Huerta, Michoacán

¡Un cambio de vida para más de 20 personas! 5 familias de la comunidad el Yereje Canteras, municipio de Epitacio Huerta, Michoacán, ya cuentan con energía eléctrica. En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se construyó la obra de ampliación de red eléctrica en la citada localidad. Los trabajos consistieron en la construcción de 0.21 kilómetros de circuito de media tensión, para lo que fue necesaria la instalación de 5 postes, 1 transformador de 25 KVA y 5 muretes, con sus respectivas acometidas, para la misma cantidad de viviendas.

Localidad Xalocán, municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero

Hoy, 8 familias de la localidad de Xalocán, municipio de Chilapa de Álvarez, comienzan una nueva etapa, al contar finalmente con el servicio de energía eléctrica. La obra contempló la construcción de 1.90 kilómetros de circuito de media tensión, la instalación de 31 postes, 1 transformador con una capacidad total de 10 KVA. Cada poste instalado y cada kilómetro construido representan esfuerzo, coordinación y vocación de servicio.

Localidad Dos Carlos Pueblo Nuevo, municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo

47 familias de la comunidad Dos Carlos Pueblo Nuevo, municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, ¡ya cuentan con energía eléctrica! Se instalaron 25 postes, 4 transformadores (40 KVA en total), 42 preparaciones para acometida y 5 muretes, llevando luz directamente a 47 hogares.

Localidad General Wenceslao Labra, Municipio de Zumpango, Estado de México

Se benefició a 150 familias de la localidad General Wenceslao Labra ya cuentan con suministro de energía eléctrica. Los trabajos incluyeron la construcción de 2.09 kilómetros de red de distribución en media tensión, la instalación de 51 postes, 21 transformadores con total de 315 KVA y 156 preparaciones y acometidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica a las viviendas beneficiadas.