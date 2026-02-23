Mario Delgado, informa del Proceso de Asignación a la Educación Media Superior 2026

SEP informa del ingreso a media superior Del 17 de marzo al 14 de abril será el proceso de registro para ingreso a escuelas de educacion media superior en la CDMX y el valle de México para quienes cocluyen su secundaria este año, o quienes ya cuentan con su certificado de estudios de ese nivel educativo

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo informó que el próximo 17 de marzo hasta el 14 de abril se llevará a cabo el registro para participar en el proceso de asignación de escuelas en educación media superior para el ciclo escolar 2026-2027.

El funcionario recordó que el procedimiento se realiza a través de internet, en el

portal oficial miderechomilugar.gob.mx/, para aspirantes tanto locales como foráneos que este año concluyen su educación secundaria, quienes cuenten con certificado de secundaria, así como egresados de los servicios educativos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y que deseen estudiar en planteles ubicados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana del Valle de México.

Quienes opten por planteles educativos del para el IPN o la UNAM tendrán que ingresar del 18 al 22 de mayo de 2026 al portal de mi derecho mi lugar.

Asimismo, recordó que esta estrategia de registro permitirá garantizar un ingreso equitativo, ordenado, transparente y cerca de casa, para las y los adolescentes que iniciarán sus estudios en este nivel educativo.

Es importante recordar que será necesario, para darse de alta en el sistema, que las y los jóvenes tengan y/o tramiten su cuenta Llave MX, en la página oficial llave.gob.mx, en tanto que el instructivo, los catálogos de opciones educativas y el documento de requisitos e información de las instituciones estarán disponibles a partir del 17 de marzo en la página miderechomilugar.gob.mx.

El secretario Delgado Carrillo recordó que hay tres modalidades de participación: acceso directo sin examen, dos; opciones que requieren examen del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como una modalidad mixta. Además, habrá posibilidad de registro extemporáneo para espacios sin examen, tras la publicación de resultados.

Estudiantes deberán validar todos sus datos

El funcionario federal enfatizó que todas las y los aspirantes deberán validar sus datos personales, contestar la encuesta, elegir la modalidad y ordenar sus opciones según su preferencia, ya que este orden será criterio de asignación.

Es importante mencionar que en la modalidad sin examen deberán seleccionar entre cinco y 10 opciones, en tanto que para quienes opten por la modalidad con derecho a examen, deberán contemplar 10 opciones educativas: 5 del IPN y 5 de la UNAM, y en la modalidad mixta podrán registrar hasta 20 opciones en total.

Para quienes decidan presentar examen para el IPN o la UNAM deberán ingresar del 18 al 22 de mayo de 2026 a miderechomilugar.gob.mx para conocer los procedimientos, además de acudir personalmente a la toma de fotografía en la fecha y lugar indicados en la Solicitud de Registro.

Añadió que el IPN y la UNAM de acuerdo con sus estatutos asignarán lugares a quienes obtengan un promedio mínimo de 7.0 en secundaria, con base en el número de aciertos, el orden de preferencia y la disponibilidad.

Asimismo, señaló que la asignación de lugares se realizará únicamente entre quienes cuenten con Certificado de Educación Secundaria y cumplan los requisitos institucionales. Para las opciones sin examen se considerarán el orden de preferencia y la disponibilidad. En la modalidad 2, quienes no obtengan lugar en el IPN o la UNAM podrán registrarse en el periodo extemporáneo para opciones sin examen con cupo; y en la modalidad 3, si no son asignados por examen, se les asignará un lugar en alguna opción sin examen de su listado.

Estrategia con buenos resultados en el 2025

A través de la Gaceta Electrónica de Resultados se informarán los resultados, para las y los aspirantes, siendo este el único documento oficial, el cual estará disponible a partir del martes 18 de agosto de 2026 en el portal mencionado, donde también podrá consultarse el Resultado Individual con carácter informativo.

Refirió que en 2025, la estrategia “Mi derecho, mi lugar” permitió que el 97.4% de los jóvenes eligieran entre su primera y tercera opción, el 68.4% quedó en su primera opción, el 21.1% en la segunda opción y el 7.9% en la tercera opción.

Con esta herramienta, el 80% de las y los estudiantes de nuevo ingreso estudia a menos de 7 kilómetros (km) de su casa, lo que representa un cambio fundamental para las familias.

El proceso es organizado de forma unificada por las instituciones que integran el Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS), entre ellas el Colegio de Bachilleres (Colbach); el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep); la Dirección General de Bachillerato (DGB); la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGETAyCM); la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI); el Instituto de Educación Media Superior (IEMS); la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI); y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), así como el IPN y la UNAM, que participan conforme a su normativa interna.