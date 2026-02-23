Muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho: últimas noticias sobre el líder del CJNG, abatido en Jalisco (Cuartoscuro)

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció este lunes 23 de febrero que, tras el operativo para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, 25 agentes de la Guardia Nacional, un custodio de la Fiscalía del Estado de Jalisco, una mujer y 30 presuntos narcotraficantes perdieron la vida.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió 57 carpetas de investigación por los hechos violentos registrados en 14 entidades, reacción de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la detención y abatimiento de su principal líder.

Jalisco regresará a la normalidad a partir del miércoles, declaró el gobernador del estado

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, apuntó durante una conferencia realizada este lunes que el estado recuperará la normalidad este miércoles 25 de febrero, anunciando el regreso a clases presenciales para los estudiantes de la entidad. “Se terminará la reanudación o suspensión de clases presenciales en el estado; mientras que, al corte, el transporte masivo opera al 50% y el transporte colectivo, al 16%”, dijo Lemus, después de suspender actividades no solo en el ámbito académico, sino además en el sector industrial, mismo que tuvo que congelarse con la ola de narcobloqueos, así como quemas de tiendas de conveniencia y cientos de automóviles calcinados, además del reporte de la fuga de 23 reos del penal de Ixtapa, al norte de Puerto Vallarta, tras el operativo contra El Mencho.

Pablo Lemus anunció la reincorporación de las actividades económicas en su “totalidad”; sin embargo, esta decisión contrasta con la cautela para Puerto Vallarta, una zona turística que podría obligar a las autoridades estatales a tomar medidas urgentes. “De continuar como hasta ahora, mañana se planteará en la mesa estatal de seguridad levantar el Código Rojo”, refirió el titular del estado, afirmando que apoya el anuncio de refuerzo de seguridad de 2,500 militares por parte del gobierno federal, luego de los enfrentamientos contra elementos del CJNG.

Gobernadores niegan narcobloqueos de CJNG

Samuel García, gobernador de Nuevo León, dijo que “no hay nada de qué preocuparse” respecto a la oleada de ataques e intimidación que ejerció el grupo armado del CJNG en la entidad, enfatizando: “Estamos blindados... Tenemos una estrategia que se llama Operación Muralla. Toda la policía que tenemos en la ciudad, cuando se requiere, se va a las carreteras y las entradas”, declaró a medios de comunicación en conferencia.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad de Michoacán desmintió reportes de bloqueos carreteros en la región de Apatzingán, expresando en su cuenta de X que “no hay registros de vehículos incendiados” en la zona.