Operativo contra “El Mencho” abre perspectivas favorables: Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard, secretario de Economía

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró este lunes que el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, demuestra fortaleza del Estado mexicano y abre perspectivas muy favorables para el país, tanto en el terreno económico como en el comercial.

Una vez concluido el lanzamiento de la Plataforma InnovaFest 2026, Ebrard expresó que cuando las fuerzas federales dieron conocer el domingo pasado, la muerte del narcotraficante más buscado por México y Estados Unidos, sus colegas estadounidenses le expresaron reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por la coordinación del operativo.

El secretario exteriorizó solidaridad con las familias de los elementos del ejército y la Guardia Nacional que fallecieron durante el operativo, por ello, en el evento se guardó un minuto de silencio.

El operativo militar se llevó a cabo en Tapalpa a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, Jalisco, consumado con el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al ser trasladado a la Ciudad de México. De acuerdo con el gobierno del país, Estados Unidos proporcionó información que permitió la ubicación del narcotraficante para su respectiva captura.

La Crónica de Hoy 2026