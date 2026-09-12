Sheinbaum destaca avances en Yucatán con vivienda, energía y el Tren Maya de Carga

Obras de infraestructura en Yucatán

Durante su visita a Mérida como parte de su gira nacional de rendición de cuentas, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un balance de los proyectos que el Gobierno de México desarrolla en Yucatán, con obras enfocadas en infraestructura energética, ferroviaria, portuaria, vivienda, salud y educación.

El informe también incluyó los apoyos sociales que reciben distintos sectores de la población. De acuerdo con las cifras presentadas, 781 mil 215 personas en Yucatán reciben algún Programa para el Bienestar, mientras que para 2026 se contempla una inversión superior a 18 mil millones de pesos mediante estos esquemas.

Energía

Entre las principales inversiones se encuentran dos nuevas centrales de ciclo combinado para ampliar la capacidad de generación eléctrica en la Península de Yucatán.

La Nueva Central de Ciclo Combinado Riviera Maya Valladolid registra un avance de 98 por ciento, tendrá una capacidad de mil 20 megawatts y representa una inversión de 762 millones de dólares. Se estima que beneficiará a 2.4 millones de habitantes y permitirá suministrar electricidad a aproximadamente 707 mil hogares.

En Mérida, la Nueva Central de Ciclo Combinado “Elvia Carrillo Puerto” ya fue concluida. La obra requirió una inversión de 454 millones de dólares, cuenta con una capacidad de 518 MW y beneficiará a cerca de 1.2 millones de habitantes, con capacidad para suministrar electricidad a unos 345 mil 900 hogares.

En conjunto, ambas centrales representan una inversión de mil 216 millones de dólares.

Tren Maya de Carga

La primera etapa del Tren Maya de Carga se encuentra en proceso y contempla una inversión de 36 mil 614 millones de pesos.

El proyecto incluye cinco complejos de carga y cuatro patios de operaciones, además de trabajos para conectar Progreso con la red del Tren Maya y mejorar el enlace ferroviario con zonas industriales de Yucatán.

Puerto y vivienda

La modernización del Puerto de Altura de Progreso contempla 12 mil 500 millones de pesos para incrementar su capacidad portuaria y logística, así como mejorar el movimiento de mercancías y la conexión del estado con otros mercados.

En vivienda, la meta para Yucatán durante el sexenio es alcanzar 72 mil 770 acciones. Hasta ahora, 47 mil 500 viviendas están contratadas, equivalente a alrededor del 66 por ciento de la meta.

Para este año también se contempla construir 10 mil viviendas, atender créditos considerados impagables y avanzar en la regularización de escrituras.

Salud y educación

En salud destaca el nuevo Hospital de Alta Especialidad Dr. Agustín O’Horán, que contará con 670 camas, 71 consultorios y 48 especialidades bajo el esquema IMSS-Bienestar. También se contemplan el Hospital de Ticul y nuevas Unidades de Medicina Familiar.

En educación superior inició actividades en Kanasín la Universidad Nacional Rosario Castellanos, con 10 carreras y capacidad para mil 200 estudiantes. También se destinan 40 millones de pesos para construir la sede definitiva de la Universidad Tecnológica del Mar en Progreso.

A estos proyectos se suman la Universidad de la Salud en Umán y tres Universidades para el Bienestar Benito Juárez García en Colonia Yucatán, Tzucacab y Chikindzonot.

En Mérida también se construye una nueva preparatoria para mil 100 estudiantes y se realizan ampliaciones en otros dos planteles para incorporar 400 espacios adicionales.

El paquete de obras incluye además 83 canchas mediante el programa Mundial Social y los Centros Pilares Renacimiento Maya en Mérida, Izamal y Temozón, además de un nuevo centro contemplado en Ticul.