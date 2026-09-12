Regresa a México último contingente de apoyó a Canadá contra incendios forestales

Misión de apoyo a Canadá contra incendios forestales

México concluyó su misión de apoyo a Canadá para el combate de incendios forestales con el regreso al país del cuarto y último contingente enviado a la provincia de Columbia Británica, donde las brigadas mexicanas participaron en acciones para controlar y liquidar puntos activos del fuego.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), informó que el último grupo estuvo integrado por 102 personas combatientes y técnicas, quienes permanecieron del 9 de agosto al 10 de septiembre en la zona de Okanagan Falls.

Labores en campo

Durante su permanencia en Canadá, el contingente realizó distintas tareas especializadas para contener el incendio. Entre ellas estuvo la apertura de 12 mil 9 metros de brechas con machete y motosierra, además de 6 mil 280 metros de ataque directo y 12 mil 800 metros de trabajos de contención y control del perímetro.

Las labores de liquidación se extendieron a lo largo de 183 mil 643 metros, mientras que el personal realizó reconocimientos y rastreos para localizar puntos calientes en más de 155 mil metros.

También se tendieron 34 mil 443 metros de manguera y se recuperaron 47 mil 387 metros. Como parte del apoyo a las operaciones aéreas, las brigadas participaron en 77 descargas de agua y colaboraron en la habilitación de una helipista.

El personal mexicano realizó además el derribo de 101 árboles considerados peligrosos, trabajos de protección de infraestructura y manejo de combustibles, así como la instalación y recuperación de equipo especializado para las labores de supresión del fuego.

Contingentes

Entre el 28 de julio y el 10 de septiembre, México desplegó cuatro contingentes en Canadá, con un total de 411 personas. El primero estuvo conformado por 104 integrantes; el segundo, por 103, y el tercero y cuarto, por 102 cada uno.

La misión se realizó como parte de la cooperación entre México y el Centro Canadiense Interagencias de Incendios Forestales (CIFFC), además del Memorándum de Entendimiento para el Intercambio de Recursos para el Manejo de Incendios Forestales y el Plan Operativo suscrito para 2026.

El Gobierno de México señaló que la experiencia obtenida durante el despliegue permitirá fortalecer las capacidades técnicas y operativas del personal mexicano para atender incendios forestales de gran magnitud, además de mantener el intercambio de conocimientos y la cooperación internacional con Canadá.