Cae en Morelos implicado en el feminicidio de Andrea Maylin

Detenido Ricardo "N". (SSPC)

Fue detenido Ricardo “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por el feminicidio de su pareja, Andrea Maylin, ocurrido en junio de 2025 en Morelos.

A partir de esta orden, se identificó la movilidad de dicho sujeto en los estados de Puebla y Tlaxcala, por lo que, mediante trabajos de inteligencia, análisis de información y seguimiento, se desplegó un operativo en la ciudad de Puebla, donde fue localizado Ricardo “N” y, tras corroborar su identidad, se cumplimentó la orden de aprehensión en su contra.

Este sujeto fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, donde se determinará su situación jurídica.

Esta acción se suma a un operativo simultáneo realizado en el Estado de México y Veracruz, en junio de 2026, en el que fueron detenidos los padres de Ricardo “N”, relacionados con el caso por su participación en el delito de encubrimiento por favorecimiento.

Autoridades destacaron que esta investigación se realizó también en atención a una solicitud de colaboración de la Secretaría de las Mujeres, como parte de las acciones interinstitucionales para combatir la impunidad en delitos de violencia contra las mujeres.

Andrea Maylin Chino Ramos, una joven de 22 años y madre de una niña, fue víctima de feminicidio en Morelos. Su caso estuvo precedido por un historial de violencia de pareja, ya que había presentado una denuncia contra Ricardo “N” por agresiones y amenazas.

La joven desapareció el 20 de junio de 2025. Ante la falta de información sobre su paradero, sus familiares comenzaron una búsqueda y realizaron movilizaciones para exigir que las autoridades localizaran a Andrea. Durante semanas mantuvieron la exigencia de que el caso fuera atendido con perspectiva de género.

Más de un mes después de su desaparición, el cuerpo de Andrea fue localizado el 31 de julio en un predio relacionado con la familia de Ricardo “N”. A partir de los avances de la investigación, las autoridades señalaron a su pareja como el principal sospechoso del feminicidio.