Decomisan 54 toneladas de 54 toneladas de dextrosa en Aduana de Manzanillo

Decomiso Dextrosa asegurada. (SSPC)

La Secretaría de Marina (Marina), en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la Aduana de Manzanillo, Colima, identificaron e inmovilizaron 54 toneladas de dextrosa, sustancia que puede ser utilizada de manera indebida como agente diluyente o de corte en drogas, así como para la adulteración de productos farmacéuticos.

La operación de importación en la que declaró DEXTROSE ANHYDROUS, provenía de Qingdao, China.

Derivado de la medida de control implementada y de la retroalimentación documental proporcionada por la Aduana de Manzanillo, se identificó la importación de la sustancia química.

Asimismo, se actualizó la causal de Inmovilización de 54 mil 432 kilos de DEXTROSA ANHIDRA USP a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).