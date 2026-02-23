Pensión Mujeres Bienestar 2026: ¿cómo y dónde checar el estatus tras el registro? Concluyó el registro para la Pensión Mujeres Bienestar 2026 y aquí te decimos cómo consultar el estatus (@apoyosbienestar)

Este 22 de febrero concluyó el registro para la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años 2026. Conoce cómo podrás consultar el estatus para que continúes con tu proceso de inscripción.

Tras la finalización del periodo de registro de la Pensión Mujeres Bienestar 2026, donde se instalaron más de 2,500 módulos a lo largo del país, la siguiente etapa del proceso es la validación de los documentos.

Con la Pensión Mujeres Bienestar, este año las mujeres que se registren podrán comenzar a recibir $3,100 pesos bimestrales en su tarjeta del Banco del Bienestar. Por lo que aquí te decimos cómo conocer si tus documentos fueron aprobados.

¿Cómo y dónde consultar el estatus de tu registro a la Pensión Mujeres Bienestar?

Como tal, no existe un buscador de estatus para la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años 2026. No obstante, puedes consultar el avance de tu registro a través de las redes oficiales de la Secretaría de Bienestar.

El registro para la Pensión Mujeres Bienestar consta de diferentes etapas: la primera es donde cada una de las interesadas realiza la entrega de documentación, la segunda es la validación de la información y la tercera es la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar.

En el avance de cada etapa, la Secretaría de Bienestar se contacta con las personas que iniciaron el proceso. Sin embargo, si deseas conocer en qué parte del proceso se encuentra tu registro, aquí te decimos cómo puedes consultar el estatus de tu Pensión Mujeres Bienestar:

Redes sociales: En las cuentas oficiales de la Secretaría de Bienestar y Programas para el Bienestar suelen publicar la información referente al avance del registro.

En las cuentas oficiales de la Secretaría de Bienestar y Programas para el Bienestar suelen publicar la información referente al avance del registro. Línea de Bienestar: Marcando al 800 63 94 264 puedes solicitar información referente al proceso de tu Pensión Mujeres Bienestar.

Marcando al 800 63 94 264 puedes solicitar información referente al proceso de tu Pensión Mujeres Bienestar. Página web: En el sitio oficial de la Secretaría de Bienestar se publica con regularidad el avance de los procesos de la Pensión Mujeres Bienestar 2026.

¿Dónde revisar si tu tarjeta del Bienestar ya está lista para entrega?

Como se mencionó anteriormente, el Gobierno de México se contactará con los nuevos beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar a través de la Secretaría de Bienestar para darles a conocer la fecha, hora y sede en que se les entregará la tarjeta del Banco del Bienestar para que reciban su primer depósito.

No obstante, si no se llegaran a comunicar contigo, te puedes comunicar a través de los medios de contacto antes señalados.