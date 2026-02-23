¿Qué carreteras están bloqueadas hoy? Reporte actualizado de este lunes 23 de febrero (Guardia Nacional Carreteras)

Movilizaciones y vehículos incendiados provocan cierres en distintas autopistas del país este 23 de febrero.Consulta el reporte actualizado y toma precauciones. — Debido a las movilizaciones orquestadas por presuntos integrantes del crimen organizado en diversas carreteras del país, que derivaron en cierre de autopistas y quema de vehículos, hechos ocurridos tras el abatimiento de Nemecio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Los ciudadanos se preguntan cuál es el panorama para este 23 de febrero en los principales canales de comunicación terrestre de México.

Aquí te compartimos el reporte actualizado de las carreteras y autopistas de México para este lunes, de acuerdo a Guardia Nacional Carreteras y Capufe.

Reporte carretero actualizado hoy lunes 23 de febrero

A continuación, te compartimos el reporte carretero actualizado de acuerdo a Guardia Nacional Carreteras, y te informamos dónde hay bloqueos carreteros, tanto por accidentes viales como por bloqueos de vehículos incendiados

16:44 horas

Querétaro: Presencia de manifestantes en la Autopista México-Querétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán, dirección Querétaro. Esto debido a la presencia de manifestantes, sin cierre a la circulación. Maneja con precaución.

15:17 horas

Cierre parcial de circulación en la Aut. Gómez Palacio-Corralitos, km 47, dirección Corralitos. Dicha vía de comunicación presenta reducción de carriles por atención de incidente (tractocamión con falla mecánica).

15:11 horas

Veracruz: Aut. Acatzingo-Cd. Mendoza, km 259, dirección Acatzingo. Cierre a la circulación por atención de accidente (choque contra muro central). Dirección Cd. Mendoza registra reducción de carriles. Toma tus precauciones.

15:09 horas

Veracruz: Se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 234+300, de la carretera Puebla-Córdoba.

12:53 horas

PMHidalgo: Se registra cierre parcial de circulación por accidente automovilístico cerca del km 012+950, de la carretera Pachuca-Tempoal. Se recomienda atender a las indicaciones viales.

12:12 horas

Veracruz: Se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 011+000, de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa.

12:03 horas

Coahuila: Se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 097+100, de la carretera Monclova-Piedras Negras.

Reporte de bloqueos carreteros por vehículos incendiados hoy 23 de febrero

De acuerdo al reporte de Guardia Nacional (GN) Carreteras, este lunes 23 de febrero hay varios puntos en carreteras donde se presentan bloqueos por automóviles quemados. Estas son las carreteras que presentan cierres.

11:55 horas

Colima: Se registra cierre total de circulación por vehículo incendiado en el km 265+100, de la carretera Acalpican-Manzanillo.

11:53 horas

Colima: Se registra cierre total de circulación por vehículo incendiado en el km 034+000, de la carretera Colima-Ent. Tecomán.

11:54 horas

11:53 horas

Tanto Capufe como Guardia Nacional Carreteras instan a los conductores a utilizar las vías de comunicación terrestre estrictamente si es necesario, seguir indicaciones de las autoridades de tránsito y evitar exponerse.