Blindan fronteras de Puebla y Tlaxcala con mesas de inteligencia interestatal

Mesa Mesa de inteligencia entre Puebla y Tlaxcala. (Especial)

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, encabezaron la Mesa de Inteligencia Interestatal con el propósito de fortalecer la seguridad y blindar la franja limítrofe entre ambos estados.

Los gobernadores ratificaron la coordinación operativa e institucional entre autoridades civiles y mandos de las Fuerzas Armadas, priorizando acciones estratégicas de prevención, inteligencia y reacción.

Respecto al caso de Karina “N” y Alexandro “N”, pareja que fue hallada sin vida en Chignahuapan, las autoridades estatales reiteraron la colaboración plena entre ambas entidades, con apego estricto al debido proceso y en coordinación con las instancias ministeriales competentes, con el compromiso compartido de aportar lo pertinente para esclarecer los hechos y en consecuencia llevar a los responsables ante la justicia.

A dicha mesa de trabajo asistieron mandos de seguridad nacional, como: Miguel Ángel Aguirre Lara, comandante interino de la VI Región Militar; Francisco Antonio Enríquez Rojas, comandante de la 25/a Zona Militar; Héctor Francisco Morán González, jefe de Estado Mayor de la VI Región Militar; José Martín Luna de la Luz, coordinador territorial de la Guardia Nacional Región Centro; Isidro Revilla Castañeda, comandante del Mando Especial Cero Robos Autopista México-Puebla y Representantes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Por parte del Gobierno del Estado de Puebla acompañaron: Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación. José Luis García Parra, coordinador de Gabinete; Vicealmirante Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública; Idamis Pastor Betancourt, fiscal General del Estado.

Y en representación del estado de Tlaxcala: José Mario Vega Hernández, comandante de la 23/a Zona Militar; Raúl Martínez González, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Gobierno; Alberto Martín Perea Marrufo, secretario de Seguridad Ciudadana y Ernestina Carro Roldán fiscal General de Justicia del Estado.