Cronología del caso Karla Margarita, estudiante de medicina hallada muerta en Zapopan

Boletín de búsqueda de Karla Margarita. La estudiante fue reportada como desaparecida el 14 de septiembre. (Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco/Facebook)

El día 14 de septiembre se reportó a Karla Margarita Pérez Jiménez como desaparecida. La estudiante había ido a Jalisco para continuar con sus estudios de medicina, realizando el internado en Zapopan y dejando su casa en Irapuato, Guanajuato, de donde era originaria.

Primer reporte de Karla Margarita como desaparecida

El 14 de septiembre se reportó su desaparición, vista por última vez en la colonia Prados Vallarta de Zapopan, luego de abordar un vehículo solicitado mediante una aplicación de transporte. Luego de eso se perdió toda comunicación con ella.

Hallazgo del cuerpo de una mujer en Zapopan

El 16 de septiembre, las autoridades identificaron en la zona de Las Agujas, en un sembradío en el camino a Nextipac y avenida CUCBA, cerca del Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias en Zapopan, el cuerpo sin vida de una mujer con señales de violencia, cuya identidad aún no se confirmaba como la de Karla. El hallazgo fue reportado mientras autoridades y familiares seguían la búsqueda de la estudiante.

17 de septiembre se confirma que el cuerpo sin vida es el de Karla Margarita

La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó de manera oficial este jueves que el cuerpo correspondía al de Karla Margarita Pérez Jiménez.

Aunado a esto, se reportó la presencia de una motocicleta presuntamente incendiada cerca del lugar de los hechos. Se investiga si dicho vehículo pertenecía al servicio de transporte solicitado por Karla antes de su desaparición.

De igual forma, las autoridades siguen investigando para dar con los responsables de su desaparición y posterior muerte.

Manifestación exige seguridad luego del caso de Karla Margarita

Estudiantes de distintos centros universitarios de la Universidad de Guadalajara (UDG) y el CUCBA se han comenzado a movilizar alrededor del camino a Nextipac y sobre la avenida Ramón Corona, luego de convocar a una manifestación, exigiendo mejores condiciones de seguridad para los estudiantes.

Los estudiantes en la manifestación demandaron acciones de parte de las autoridades para poder garantizar la seguridad de los estudiantes que se transportan diariamente a zonas alejadas de la ciudad para acudir a sus universidades. Además, mostraron solidaridad en el caso de Karla, al ella ser estudiante y foránea.

La manifestación corrió de manera pacífica, brindando mensajes de apoyo a la familia de Karla y con el objetivo de garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil de Jalisco.

Convocatoria para marcha y manifestación por Karla Margarita. Familiares y compañeros de Karla han convocado a una marcha y manifestación el 20 y 21 de septiembre en Jalisco. (Charly Saucedo Reportero/X)

Además, se ha convocado a una marcha y manifestación el domingo 20 y lunes 21 en Guadalajara, teniendo como lugar de inicio de la marcha la Glorieta de los Desaparecidos o Glorieta de los Niños Héroes el día domingo 20 de septiembre, iniciando a las 15:00 horas. La manifestación del lunes 21 de septiembre será en la Universidad Cuauhtémoc, Campus Guadalajara, iniciando a las 13:00 horas.