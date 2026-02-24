El destino del cuerpo de El Mencho: quién puede reclamarlo y qué ocurre si nadie aparece Tras la identificación del cuerpo de El Mencho por la FGR, conoce quién podrá reclamarlo y qué pasará si nadie lo hace (Imagen hecha con IA y DEA)

Tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del CJNG el pasado 22 de febrero de 2026, luego de un operativo en Tapalpa, Jalisco, el cuerpo permanece bajo custodia federal en la Ciudad de México.

De acuerdo con lo informado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la Mañanera del lunes 23 de febrero, el cuerpo de El Mencho fue identificado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante esta conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana comentó que el cuerpo de El Mencho sería entregado a sus familiares, en caso de que fuera reclamado por ellos: “Normalmente los reclaman los familiares y se entregan”.

No obstante, actualmente no se ha dado a conocer si algún familiar lo ha reclamado, por lo que, desde que llegó el cuerpo de El Mencho a la Ciudad de México, continúa bajo custodia de las autoridades.

¿Quiénes tienen el derecho legal de reclamar el cuerpo de Nemesio Oseguera “El Mencho”?

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, los familiares directos tienen que acreditar su parentesco legal para poder reclamar el cuerpo del implicado.

Por lo que, quienes pueden reclamar el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” son su esposa, Rosalinda González, así como sus hijas, Jessica Johanna y Laisha Michelle, quienes actualmente están libres para reclamar el cuerpo.

¿Qué ocurre si nadie aparece para reclamar los restos?

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Salud, en caso de que ningún familiar realice el reclamo de un cuerpo, este es inhumado en una fosa común.

No obstante, antes de la inhumación, las autoridades deberán conservar el cuerpo durante un tiempo para que los familiares puedan reclamarlo.

Sin embargo, no existe un tiempo determinado en el que el cuerpo deba ser preservado antes de la inhumación y, dado el perfil de El Mencho, se cree que su tiempo de preservación antes de ser inhumado será mayor al que comúnmente se acostumbra.

Y en caso de que el cuerpo de El Mencho no sea reclamado por algún familiar directo, las autoridades tienen la responsabilidad de registrar las coordenadas y condiciones en las que el cuerpo fue inhumado para que pueda ser localizado, si su cuerpo es reclamado después.