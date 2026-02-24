Historia de Edwin Ocampo, agente de la Guardía Nacional que murió en operativo contra El Mencho (Pexels - DEA)

“Hay problemas, te amo” fue el último mensaje que envió Edwin, un joven de 25 años, quien perdió la vida durante el operativo contra Nemecio Oseguera, alias El Mencho.

Edwin pertenecía al contingente de elementos de la Guardia Nacional que, junto a la Secretaría de la Defensa Nacional, participaron en la captura y abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).





“Te amo, Bere”, el último mensaje de Edwin antes de perder la vida durante el operativo

De acuerdo con Imagen, Edwin se encontraba en medio de uno de los enfrentamientos más delicados que ha tenido el país en años: la captura de El Mencho. En la intensidad del operativo, escribió a su pareja: “Hay problemas, Bere, te amo”, un mensaje que se volvió trágico al saberse que Edwin, de apenas 25 años, perdería la vida durante la operación contra uno de los capos más buscados del país.

Edwin, elemento de la Guardia Nacional, contaba con varios años de servicio hasta que, este 22 de febrero, murió durante el operativo militar, dejando a su familia devastada.

¿Cómo fue el operativo donde murió Edwin?

Con colaboración de inteligencia de Estados Unidos, elementos del Ejército Mexicano, fuerzas especiales y la Guardia Nacional, entre ellos Edwin Ocampo, localizaron a El Mencho en Tapalpa, Jalisco. Allí tuvo lugar un enfrentamiento armado que dejó, según Excélsior, un saldo de 25 bajas de elementos de la Guardia Nacional.

Por su parte, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expresó su reconocimiento al personal militar y de seguridad que participó en el operativo en Jalisco, donde fue capturado y abatido Nemecio Oseguera. Destacó el valor de los elementos que murieron durante la acción:

“Expresamos nuestro más profundo respeto y respaldo a los valientes que perdieron la vida sirviendo a México y a sus familias”, dijo Harfuch durante una ceremonia de honor el pasado lunes.