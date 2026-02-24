La Bolsa mexicana repunta un 0,43 % y su indicador asciende a los 70.934,82 puntos

Bolsa Mexicana de Valores

Este martes 24 de febrero, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó un 0,43 %, después de tener un retroceso de 1,12 % cuando comenzó la primera sesión de la novena semana. Mientras que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, se posicionó en los 70.934,82 puntos.

Gabriela Siler, la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, comentó que al interior del mercado mexicano, destacaron las ganancias de las emisoras: América Móvil (+6,61 %), Coca-Cola Femsa (+3,67 %), Orbia Advance (+2,89 %), Vesta (+2,28 %) e Inbursa (+2,11 %).

Por otro lado, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, señalo que con dicho movimiento, el rendimiento acumulado del año presente se ubica en +10,3 %.

“A nivel empresa, 18 de las 35 terminaron en terreno positivo. Al alza, América Móvil, Coca-Cola Femsa y Orbia, mientras que, a la baja, GAP, OMA y Cuervo fueron las más rezagadas”, explicó Covarrubias.

De acuerdo a datos del Banco de México, al cotizar 17,17 unidades por billete verdeen, frente al dólar, el peso mexicano se apreció un 0,52 %. Esto en comparación de la jornada anterior en la que se evaluó frente a 17,27 unidades.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa mexicana de telecomunicaciones América Móvil (AMX B), con el 6,61 %, seguida de la empresa de transporte marítimo Grupo TMM (TMM A), con el 5,38 %, y de la compañía Coca Cola Femsa (KOF UBL), con el 3,67 %.

En cuanto a las mayores variaciones a la baja se encontraron los grupos aeroportuarios del Pacífico (GAP), con el –5,26 % y del Centro Norte (OMA B), con el –3,53 %, al igual que la empresa de productos de consumo frecuente Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con el –3,26 %.

