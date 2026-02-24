No es momento de Reforma Electoral: PRI; crisis de seguridad y gobernabilidad en México

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno anunció que no respaldarán la reforma electoral (Graciela López Herrera)

La dirigencia nacional del PRI aseguró que no es momento para impulsar una reforma electoral en México, al considerar que el país enfrenta una crisis de seguridad y gobernabilidad que debería ser la prioridad del gobierno federal.

“¿Quién puede pretender hoy una reforma electoral cuando los temas de México son otros? (…) “el país está ardiendo, el país se cae a pedazos”, cuestionó el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno.

Señaló que su partido no respaldará ningún proyecto que afecte la representación proporcional, el financiamiento público transparente o la autonomía del Instituto Nacional Electoral y de los órganos electorales locales.

El senador tricolor anunció que su partido votará en contra de cualquier iniciativa que, a su juicio, “destruya el sistema democrático” y advirtió que no convalidarán una propuesta que tenga “tintes dictatoriales”.

Señaló que cualquier fuerza política que acompañe una iniciativa que —según él— debilite la democracia estaría “arrodillada” ante el gobierno.

El líder priista sostuvo que la discusión electoral es inoportuna frente a la situación de violencia que vive el país.

En ese sentido, señaló que, desde 2018, la estrategia de seguridad ha sido fallida y responsabilizó al gobierno federal de permitir el avance del crimen organizado.

Reconoció la labor de las Fuerzas Armadas, al tiempo que pidió que se rinda homenaje a los elementos caídos en cumplimiento de su deber, particularmente en el marco del Día de la Bandera.

Moreno distinguió entre el desempeño de las instituciones militares y lo que calificó como una falta de resultados del gobierno federal.

“La responsabilidad del Estado mexicano es garantizar paz, armonía y tranquilidad”, afirmó.

El senador advirtió que la eventual reforma podría incluir modificaciones como adelantar la revocación de mandato a 2027 o realizar ajustes que, en su opinión, beneficiarían electoralmente al partido en el poder.

En ese sentido, afirmó que el PRI mantendrá una postura “firme y clara” en defensa del sistema de partidos y de la competencia electoral.

Moreno insistió en que el país necesita enfocarse en resolver la inseguridad, fortalecer el sistema de salud y atender las necesidades sociales, antes que abrir un debate electoral.

“No debemos estar pensando en tintes y momentos electorales que nada ayudan al país”, sostuvo.