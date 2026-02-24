Quema de gas en descontrol: aumenta en tierra firme, cerca de comunidades…

(Segunda parte)

El 90 por ciento de la quema de gas asociado (flaring) en México ocurre a menos de 1 kilómetro de algún gasoducto, de acuerdo con un estudio realizado por Capterio, empresa global dedicada a reducir su desperdicio y minimizar el impacto ambiental.

¿Qué pasa entonces?, ¿por qué el nulo aprovechamiento en un país con alta dependencia de este combustible fósil y un nivel de importación mayor al 75 por ciento?...

“Sí podría haber acceso a redes de distribución, pero hay desinterés gubernamental y falta de inversión. Quemar gas es más barato y resulta la salida fácil frente a cuellos de botella en Pemex”, aseguró a Crónica el investigador Manuel Llanos, fundador de CartoCrítica, iniciativa civil enfocada al análisis de datos y mapas socioambientales.

“Lo peor es que esta práctica se hace sin control, tanto en mar como en tierra firme, y se da cada vez más cerca de comunidades y regiones pobladas, afectando la salud”.

Según el Grupo de Observación de la Tierra (EOG, por sus siglas en inglés, dependiente del Instituto Payne de la Escuela de Minas de Colorado, EU), el cual utiliza tecnología satelital para medir el flaring, la mayor incidencia en México se da en Cuencas del Sureste, donde se concentra el 81 por ciento de las quemas.

“Muchos dicen: ´sí, se quema gas, pero es lejos de la población, allá en las plataformas marítimas´. Falso, lo que vemos en mapas e información disponible es que las quemas terrestres han aumentado drásticamente: en 2017 todavía era mitad en mar y mitad en tierra, pero a partir de 2018 y 2019 el panorama cambió, en especial en Cuencas del Sureste, donde los niveles en tierra alcanzan 70 por ciento; hablamos de Tabasco y una parte de Chiapas y Veracruz”, describió Llanos Vázquez Prada.

“Para nadie es secreto el declive de los yacimientos petroleros, cada vez son más pequeños y costosos, y con menos resultados, pero en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la instrucción fue aumentar la producción y sacar petróleo de donde sea, debajo de las rocas, esto se tradujo en trabajar campos viejos o maduros cuyo petróleo viene más mezclado con gas y otras sustancias tóxicas. Se da entonces un incremento en la quema, en especial en el sureste”.

DETERIORO

Llanos, junto a otros investigadores (Carla Flores y José Rafael Flores) y el respaldo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), publicó a mediados del año pasado la investigación: “Impactos a la salud asociados con la quema y venteo de gas en el sureste de México”.

El venteo también es práctica recurrente en el país, la cual consiste en liberar gas directamente a la atmósfera. Sin embargo, su impacto es mayor, porque el metano —principal compuesto del gas— tiene una capacidad potencial de calentamiento global entre 27 y 30 veces mayor al dióxido de carbono, liberado durante las quemas.

“Los mecheros son instalaciones de seguridad para la industria, necesarios en situaciones de emergencia o fallas en mantenimiento o equipos, pero el problema es que la quema se ha vuelto rutinaria, al grado que somos el octavo o noveno país en el mundo. Lo que se quema es metano, y hay algo peor: en Pemex las quemas son incompletas y deficientes, se siguen liberando miles de toneladas de metano y un montón de sustancias tóxicas, que impactan a la salud”, refiere Llanos.

¿Cómo se realizó la investigación? -se le preguntó.

Cruzamos datos oficiales de la Secretaría de Salud sobre más de 420 mil recién nacidos entre 2017 y 2023. Delimitamos el área de estudio en derredor de los mecheros de los complejos procesadores de gas de Cactus (Chiapas), Nuevo Pemex y Ciudad Pemex (ambas en Tabasco). Mediante un modelo estadístico, documentados una asociación entre quemas y secuelas en salud. Se buscó visibilizar el perjuicio para quienes incluso ni siquiera han nacido, porque entre la población expuesta hay mayor incidencia de partos prematuros y malformaciones congénitas. Y luego está el impacto acumulativo en niños, adultos y ancianos.

¿Cuáles fueron los hallazgos?

A diferencia de zonas alejadas, en el área de alta exposición el riesgo y los casos se multiplican: 87 por ciento de aumento en anomalías cromosómicas, 84 por ciento en malformaciones congénitas, 29 por ciento en partos prematuros, esto es gravísimo porque, según la Organización Mundial de la Salud, el ser prematuro es la principal causa de muerte en niños menores a cinco años. También hay un 18 por ciento de aumento en talla baja al nacer y 16 por ciento en bajo peso.

La presidenta Claudia Sheinbaum dice que el sureste mexicano tiene gran vocación petrolera…

¿De verdad las madres, los niños y la población de esta región están felices por el deterioro en su salud?, ¿es vocación o más bien una falta de oportunidades que ha dado pie al diseño de una zona de sacrificio, donde no importan los costos?

¿Cuál debería ser la ruta?

Ayudaría darle al gas un mejor destino, pero el reto es ir definiendo cómo se diversificará la matriz energética, dejar de depender del gas, en vez de jalar más la cuerda. La urgencia no es cómo dependemos más, sino cómo le hacemos para depender menos. Naciones Unidas ha urgido a tomar acciones radicales para dejar atrás los combustibles fósiles. Toca cuestionar el consumo, energía para qué y para quién. No hay energía alternativa que pueda mantener el nivel de consumo de hoy.

PELIGRO

La inseguridad es otro elemento en la ecuación. La extracción alejada de quemas: gas en receptorios bajo la tierra no asociados al petróleo —gas seco—, se encuentra en agonía…

Como ejemplo, la Cuenca de Burgos, ubicada al noreste del país: Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Alguna vez se le llamó la principal reserva, pero la prohibición del fraking, pero en especial la violencia, ahuyentó a los inversionistas.

“Es una cuenca muy rica, pero no la explotamos. Se llegaron a consumar contratos mixtos, muchas empresas trasnacionales ganaron licitaciones, pero terminaron por dejar los proyectos. No pudieron con la delincuencia”, describió Carlos Rodríguez Sámano, experto en la materia de hidrocarburos y vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético.

¿Qué pasó?

Los cárteles asediaban: secuestraban a los técnicos, robaban maquinaria y equipo de quienes estaban trabajando en campo, la mafia balizaba sus vehículos como si fueran de las empresas. Entonces la mayoría dijo: ´ahí están tus pozos y contratos´, y renunciaron a los proyectos, la Cuenca de Burgos está prácticamente muerta.

¿Sin posibilidades de revivir?

Recién tuvimos un encuentro con un petrolero de Houston, que alguna vez trabajó en la Cuenca; junto con un inversionista, le presentamos un proyecto para almacenamiento de gas en una caverna salina, porque otro problema es que no tenemos almacenamiento. El proyecto era en el campo Brasil y él fue muy duro: ´nosotros no meteríamos ni un centavo, mi sugerencia sería que no se metan ahí´. Burgos, en una metáfora, es un mechero encendido.

Dice que no hay almacenamiento de gas en México…

No lo hay: sí hay permisos, pero no se hace nada. Hay países que tienen almacenamiento para 30 o 40 días, y nosotros tenemos para un día o día y medio. Por eso, cuando vienen los periodos críticos, nos quedamos sin gas.

¿Cuando se congelan los ductos en Texas, por ejemplo?

Hace dos años hubo un invierno muy crudo en Texas y se congelaron, se canceló el flujo hacia México. Se le pidió a la industria que bajara el consumo, a las empresas y centrales eléctricas, es un riesgo. El tema de gas es una alerta constante: falta de interés, de infraestructura, desperdicio, quema descontrolada e inseguridad… todo se junta.

UBICACIÓN DE MECHEROS PARA QUEMA DE GAS EN CUENCAS DEL SURESTE

2017

Marítimos: 48%

Terrestres: 52%

2018

M: 46%

T: 54%

2019

M: 41%

T: 59%

2020

M: 40%

T: 60%

2021

M: 31%

T: 69%

2022

M: 34%

T: 66%

2023

M: 32%

T: 68%

2024

M: 30%

T: 70%

Fuente: Earth Observation Group, Cemda, CartoCrítica

CAMINOS CONTRA LA OPACIDAD

*En Brasil, Petrobras y permisionarios deben presentar informes mensuales al organismo regulador sobre volúmenes quemados y venteados de gas; hay un límite autorizado y cualquier exceso debe justificarse para evitar sanciones.

*Kazajistán exige que el gas quemado se mida y se informe al Ministerio de Energía; su Código Ambiental exige monitoreo automatizado en principales instalaciones.

Fuente: Banco Mundial