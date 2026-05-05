Comunidades pesqueras siguen sin reparación tras derrame en el Golfo de México: Oceana

A casi tres meses del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, comunidades pesqueras de Tabasco y Veracruz continúan sin recibir una reparación efectiva por los daños ocasionados, de acuerdo con la organización internacional Oceana. El incidente, cuya responsabilidad fue reconocida por Petróleos Mexicanos (Pemex) el pasado 16 de abril, ha generado afectaciones económicas, sociales y ambientales en diversas localidades costeras, donde la actividad pesquera se mantiene prácticamente paralizada.

Según Oceana, muchas de las personas afectas no han sido incluidas en los programas de compensación, lo que ha dejado a familias enteras sin ingresos y en una situación de incertidumbre. La organización señaló que, aunque el gobierno federal ha informado que la emergencia está bajo control, los appoyos no han llegado de manera equitativa en todas las comunidades.

En localidades como Las Barrancas, en Veracruz, los pescadores han tenido que detener sus actividades debido a la contaminación, lo que ha impactado directamente en su economía Además, denunciaron que las autoridades no han considerado las afectaciones indirectas, como la pérdida de ingresos durante temporadas clave como Semana Santa.

Oceana también advirtió que existe una falta de coordinación entre las instituciones encargadas de atender la emergencia, lo que ha dificultado la implementación de medidas integrales de reparación del daño. En este sentido, la organización calificó la respuesta como insuficiente y señaló que, en algunos casos, las acciones emprendidas han excluido a sectores importantes de la población afectada.

El derrame ha tenido consecuencias no solo en la economía local, sino también en el medio ambiente. Se han reportado afectaciones en ecosistemas marinos, así como daños a especies y zonas de alta biodiversidad, lo que agrava la situación para las comunidades que dependen del mar para subsistir.

Además, especialistas advierten que los efectos de este tipo de desastres pueden prolongarse durante años, ya que los contaminantes tienden a permanecer en los ecosistemas y afectar la cadena alimentaria marina.

Ante este panorama, Oceana hizo un llamado a las autoridades para implementar mecanismos de reparación del daño que sean integrales, transparentes y con participación directa de las comunidades afectadas. También pidió mejorar la coordinación institucional y garantizar que los apoyos lleguen a todas las personas afectadas.

La organización subrayó que es necesario replantear la forma en que se gestionan este tipo de emergencias, con el fin de evitar que las comunidades costeras continúen siendo vulnerables ante desastres ambientales.

Se destacó que el Golfo de México no debe seguir siendo una zona donde ocurran este tipo de incidentes sin consecuencias claras, insistiendo en la importancia de la rendición de cuentas y la implementación de medidas preventivas para evitar futuros derrames.