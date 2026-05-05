Intervención extranjera es igual a debilitamiento institucional, advierte líder de diputados del PT

El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval Flores, recordó que las intervenciones extranjeras, en cualquiera de sus formas, nunca han significado prosperidad para el pueblo de México, sino que han sido episodios de subordinación, desigualdad y debilitamiento institucional. Por ello, insistió en que no se puede normalizar ningún tipo de intromisión en asuntos que corresponden exclusivamente a las y los mexicanos.

El legislador por Michoacán afirmó que México atraviesa un momento que exige altura de miras y unidad nacional, al tiempo que expresó la coincidencia de su bancada con la Presidenta Claudia Sheinbaum en la necesidad de cerrar filas en defensa del país.

Reginaldo Sandoval señaló que la oposición cayó en la tentación del injerencismo, permitiendo acciones que vulneran la soberanía nacional, como las que fueron permitidas en el estado de Chihuahua.

“Es preocupante ver cómo, por intereses políticos, se abre la puerta a dinámicas que históricamente han afectado la autodeterminación de nuestro país”, sostuvo.

El petista subrayó que el momento actual demanda responsabilidad política y compromiso con la nación, dejando de lado intereses particulares o cálculos partidistas que pongan en riesgo la estabilidad del país.

“La historia nos ha enseñado que la soberanía no se negocia ni se comparte”, puntualizó, por lo que reiteró que el Partido del Trabajo se mantendrá en unidad con la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañando las acciones que fortalezcan la soberanía nacional y defendiendo, desde el Poder Legislativo, el derecho del pueblo de México a decidir su propio destino.