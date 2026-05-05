Jornada laboral de 40 horas en México: cuándo empieza, cómo se aplicará y por qué aún no trabajarás menos

La jornada laboral de 40 horas en México ya dejó de ser un sueño y se convirtió en ley; sin embargo, si pensabas que a partir de hoy ibas a salir temprano todos los días, hay un par de cosas que tienes que saber...

El cambio en tu jornada será gradual, pero será. Con calendario en mano, tiempo y paciencia, tu empleador o área de Recursos Humanos deberá gestionar la reducción de forma en la que la operación no se vea afectada, pero todos los empleados puedan gozar de la nueva Ley.

Aquí te contamos cuándo entra en vigor, cómo se aplicará y qué significa esto realmente para millones de trabajadores.

¿Cuándo entra en vigor la jornada laboral de 40 horas en México?

La reforma laboral entró oficialmente en vigor el 1 de mayo de 2026, coincidiendo con el Día del Trabajo, una fecha cargada de simbolismo para los derechos laborales. Pero recuerda: esto no significa que desde este día ya trabajarás solo 40 horas.

Así será la reducción de la jornada laboral: un proyecto que irá de 2026 a 2030

La transición será progresiva y obligatoria para empresas y trabajadores:

Calendario oficial de reducción de horas en México

2026: inicio de la reforma y periodo de adaptación

inicio de la reforma y periodo de adaptación 2027: jornada máxima a partir del 1 de enero deberá ser de 46 horas semanales

jornada máxima a partir del 1 de enero deberá ser de 2028: baja a 44 horas

baja a 2029: se reducirá a 42 horas

se reducirá a 2030: un acumulado final de 40 horas semanales

¿Qué cambia desde en 2026?

Aunque la reducción se sentirá hasta 2027, desde 2026 ya hay movimientos importantes:

Se activa el proceso de transición en empresas

Comienza la reorganización de horarios laborales

Se inicia el recorte gradual de horas por áreas

Se establece la obligación de llevar registro de jornada laboral

Además, las empresas tienen meses para adaptarse antes de los primeros cambios formales en 2027.

¿Te van a pagar menos por trabajar menos?

Uno de los puntos más importantes de la reforma es que tus derechos se mantienen intactos:

No habrá reducción de salario

Se deberán conservar las prestaciones laborales

Las horas extra seguirán pagándose conforme a la ley

¿Habrá semana laboral de 4 días en México?

La reforma no obliga a trabajar solo 4 días, aunque sí abre la puerta a esquemas más flexibles dependiendo de la empresa.

Lo que sí podría pasar

Jornadas más largas en menos días

Dos días de descanso más comunes

Nuevos modelos híbridos

Pero nada de esto es automático y dependerá de cada empresa.

¿Por qué se está implementando esta reforma?

La reducción de la jornada laboral responde a una necesidad estructural. México ha sido uno de los países donde más horas se trabajan al año, y esta reforma busca: