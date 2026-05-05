Tras acuerdo bilateral de transporte aéreo, México recibirá más vuelos de EU

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Andrea Murcia Monsivais)

Como parte del acuerdo sostenido entre México y el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) en materia de transporte aéreo bilateral, el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) recibirá más vuelos de las aerolíneas estadounidenses que tengan acceso para operar en franjas horarias.

Este acuerdo podría eliminar el veto impuesto por Estados Unidos a 13 rutas impuesto en octubre de 2025 al considerar que México violó el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015 al obligar reducir operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y trasladar vuelos —especialmente de carga— al AIFA.

De acuerdo con Sean P. Duffy, secretario de Transporte estadounidense (DOT) el memorando de entendimiento con México es un primer paso, sin embargo, la parte crucial será la implementación de los compromisos y reformas establecidos, señaló que México se comprometió a a llevar a cabo un proceso de declaración de capacidad conforme a las mejores prácticas internacionales, garantizar que las aerolíneas estadounidenses tengan acceso justo y transparente para solicitar y operar franjas horarias en el AICM y modificar sus políticas de franjas horarias para alinearlas con las mejores prácticas internacionales.

Este acuerdo se desarolla a menos de dos meses de la llegada del Mundial 2026 que será celebrado en ambos países.